Трикутний будиночок біля озера: зазирніть у затишний дім на природі

Будинок у Північному Квінсленді створений у стилі "будиночка на дереві". Він збудований з дерева у формі трикутника.

Дім збудований з кам'яної кладки на рівні землі, але вся інша частина – з дерева, щоб зрубали в 1950-х роках.

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"Власники цієї справді унікальної власності неохоче вирішили переїхати ближче до міста, і їм буде дуже сумно залишити це дивовижне житло. Усе через непередбачені обставини", – пише агент з нерухомості Брендан Вільямс.

Дерев'яний будинок у формі трикутника

Унікальна резиденція розташована на озелененій ділянці площею 2,13 гектара. Вона вміщує п'ять спалень, у тому числі головну спальню з окремою терасою та ванною кімнатою.

Передня веранда веде у величезну вітальню з великим обігрівачем на дровах. На цьому ж поверсі є зона для гостей та офіційна їдальня, а також сучасна кухня та тераса.

Майже всі кімнати зроблені з дерева / Фото Realestste

На другому поверсі є вітальня та дві спальні з приватною верандою. Інші невеликі сходи ведуть до колишньої музичної кімнати зі звукоізоляцією, офісом і коморою.



Колишня музична зала / Фото Realestate

Зовні є сарай, тропічний ліс і ставок. Дім з'явиться на аукціоні 13 травня.