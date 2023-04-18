Захований між двома горами: у Каліфорнії продають унікальний дім серед пустелі
Джерело:realtor
Дім у Ла-Квінті розташований у прихованому та затишному місці між двома горами. Він з'явився на ринку за 3,5 мільйона доларів.
Будинок площею 228 квадратних метрів збудували в 1960 році. З нього відкриваються неймовірні краєвиди на долину Коачелла.
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Унікальний будинок між двома горами
Розташування в пустелі не дає змоги збудувати ще щось на гірському схилі, тому, по суті, це єдиний дім у такому місці. Це гарний будинок, і в ньому ще дуже багато оригінальних деталей. Камін у вітальні є центральною особливістю будинку,
– каже агент з лістингу Марк Ланге.
У домі ідеальне планування. Кожна з трьох спалень розташована в різних кутах будинку, тому вони не прохідні.
Ретро-кухня й вінтажна ванна кімната повертають назад у минуле, до середини століття. Будинок ніхто не оновлював, але інтер'єр дуже добре зберігся.
Надворі є басейн і величезна тераса, де можна милуватися просто неймовірними краєвидами. Агент з лістингу каже, що нові власники зможуть тут жити на вихідні чи взимку.