Будинок на схилі гори: скільки коштує дім з неймовірним краєвидом

У Каліфорнії виставили на продаж будинок, що розташовується на пагорбі. Звідти відкривається приголомшливий вид на гори та океан.

Ніде немає такого пейзажу, як у районі Рів'єри. Це один із найстаріших і найексклюзивніших анклавів на схилах міста, відомий своєю навколишньою природною красою.

Тут і продається будинок на вершині пагорба за адресою 20 Camino Alto. Перебуваючи навіть в середині будинку, можна побачити океан, нормандські острови та гори Санта-Інес.

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Чим приваблює будинок

Де ще ви побачите будинок, де практично з кожної кімнати відкривається краєвид, включно з пральною,

– каже агент Бет Сліфірскі.

Будинок в іспанському стилі завершили зовсім нещодавно. Будинок має чотири спальні та п'ять ванних кімнат на 370 квадратних метрів.

Відкритий план поверху у вітальні та їдальні дає можливість насолодитися природою. Окрема ванна кімната з мармуровою підлогою та стінами містить душ для двох і розкішну ванну поруч із великим вікном.

Дім на пагорбі з неймовірними краєвидами / Фото Elevated Horizon

Окрім того, є кімната для приготування барбекю, тренажерний зал і домашній кінотеатр, винна кімната з контролем температури, яка вміщує понад 600 пляшок вина, невеликий бар, басейн і гідромасажна ванна.

Серед додаткових зручностей – дві зарядні станції Tesla, камера безпеки, система поливу й підігрів підлоги. Нерухомість продається за 8 499 000 доларів.