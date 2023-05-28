Історична пам'ятка біля Гарварда: легендарний дім відомого ботаніка сколихнув ринок

Цей будинок у Кембриджі вражає величністю та красою. Колись тут жив один з найвідоміших ботаніків 19 століття Ейса Грей. Зараз дім продають за значну суму.

Хоча будинок завжди перебував у приватній власності, з 1965 року він є національною історичною пам'яткою. Нещодавно дім з'явився на ринку за 10 800 000 доларів.

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Будинок біля Гарварда вражає величністю

Житло назвали на честь відомого гарвардського ботаніка та пристрасного дарвініста, який прожив у ньому понад 40 років. Але це не єдине відоме ім'я, пов'язане з резиденцією.

"Нерухомість була спроєктована відомим архітектором Ітілом Тауном і збудована в 1810 році в межах Гарвардського ботанічного саду. Із самого початку будинок мав стати житлом для зоолога Вільяма Пека", – розповідає агент з лістингу Гейл Робертс.

Після Пека серед мешканців були ботанік Томас Наттолл і колишні президенти Гарварду Джеймс Вокер і Джаред Спаркс. Ейса Грей переїхав у будинок вже після того, як його призначили професором природничої історії в університеті. Він жив там до самої смерті в 1888 році.

Дім вміщує п'ять спалень та шість ванних кімнат. Площа житла складає 705 квадратних метрів.

Усі кімнати оновлені, із сучасним дизайном / Фото Realtor

Окрім своєї довгої та легендарної історії, будинок може багато чого запропонувати сучасним мешканцям. Від чудово збережених нестандартних столярних і кам'яних виробів до багатьох камінів і високоякісних приладів. Asa Grey House є продуктом гарного смаку — минулого та сучасного.

У кожній спальні є окрема ванна кімната у стилі спа-центру. А студію на першому поверсі, де є невеликий бар та ванна, можна використовувати як спортзал, кімнату для гостей або робоче місце.

Нижній рівень містить велику медіакімнату, кімнату для гостей і ванну. Серед інших приміщень – офіційні вітальні та їдальні та офіс.

"Весь дім був ретельно відремонтували у 2022 і 2023 роках висококваліфіковані архітектори, дизайнери інтер'єрів, теслі, каменярі та ландшафтні архітектори", – каже Робертс.