Щоб ви не допустили помилок при ремонті та умеблюванні дому, відома блогерка і дизайнерка інтер'єрів поділилася списком речей, які зменшать практичність вашого простору. Постарайтеся уникати їх в майбутньому.
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Біла матова підлога з керамограніту
Біла матова підлога з керамограніту / Фото Pinterest
На такій поверхні буде видно кожну волосинку, вже не говорячи про бруд та пил.
Обідні стільці в тканинній оббивці
Обідні стільці в тканинній оббивці / Фото Pinterest
Це дійсно красиве рішення, однак, якщо перекинути чи вилити на них їжу або напої, врятує лише хімчистка. Ризик подвоюється, якщо у вас є діти і домашні улюбленці.
Чорні фасади кухні
Чорні фасади кухні / Фото Pinterest
Оскільки на таких поверхнях залишаються неестетичні відбитки рук, дизайнерка називає їх "мрією дактилоскопіста".
Темні глянцеві поверхні
Темні глянцеві поверхні / Фото Pinterest
Причина та сама – швидке забруднення та велика кількість небажаних слідів.
Світла мийка зі штучного каменю
Світла мийка зі штучного каменю / Фото Pinterest
Такий варіант досить швидко перетвориться в потемнілу мийку. Очистити її зможуть тільки жорсткі засоби для видалення засмічень.
Шторка у ванній
Шторка у ванній – непрактичне рішення / Фото Pinterest
Це не лише не красиво, але й негігієнічно. Краще використати розсувну перегородку.
Ламінат в передпокої
Використайте комбіноване покриття, щоб подовжити термін експлуатації / Фото Pinterest
Можна, лише в тому разі, якщо ваше хобі – регулярна заміна підлогового покриття.
Окрема невелика шафа в спальні
В таку шафу нічого не влазить, а місця вона займає не менше за більш практичні аналоги.
Використовуйте площу свого дому з розумом!