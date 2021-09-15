Щоб ви не допустили помилок при ремонті та умеблюванні дому, відома блогерка і дизайнерка інтер'єрів поділилася списком речей, які зменшать практичність вашого простору. Постарайтеся уникати їх в майбутньому.

Читайте також Планування квартири: як обрати зручний варіант

Біла матова підлога з керамограніту

Біла матова підлога з керамограніту / Фото Pinterest

На такій поверхні буде видно кожну волосинку, вже не говорячи про бруд та пил.

Обідні стільці в тканинній оббивці

Обідні стільці в тканинній оббивці / Фото Pinterest

Це дійсно красиве рішення, однак, якщо перекинути чи вилити на них їжу або напої, врятує лише хімчистка. Ризик подвоюється, якщо у вас є діти і домашні улюбленці.

Чорні фасади кухні

Чорні фасади кухні / Фото Pinterest

Оскільки на таких поверхнях залишаються неестетичні відбитки рук, дизайнерка називає їх "мрією дактилоскопіста".

Темні глянцеві поверхні

Темні глянцеві поверхні / Фото Pinterest

Причина та сама – швидке забруднення та велика кількість небажаних слідів.

Світла мийка зі штучного каменю

Світла мийка зі штучного каменю / Фото Pinterest

Такий варіант досить швидко перетвориться в потемнілу мийку. Очистити її зможуть тільки жорсткі засоби для видалення засмічень.

Шторка у ванній

Шторка у ванній – непрактичне рішення / Фото Pinterest

Це не лише не красиво, але й негігієнічно. Краще використати розсувну перегородку.

Ламінат в передпокої

Використайте комбіноване покриття, щоб подовжити термін експлуатації / Фото Pinterest

Можна, лише в тому разі, якщо ваше хобі – регулярна заміна підлогового покриття.

Окрема невелика шафа в спальні

В таку шафу нічого не влазить, а місця вона займає не менше за більш практичні аналоги.

Використовуйте площу свого дому з розумом!