Найдешевша квартира в Дніпрі: який вигляд має та скільки коштує оренда

У Дніпрі здають дуже дешеву квартиру за найменшу місячну плату. Площа такого помешкання, як не дивно, крихітна – становить лише 30 "квадратів".

Квартиру здають лише за 2 500 гривень на місяць. В оголошенні зазначено, що це малосімейка, і власника цікавить людина, яка винайматиме житло довгостроково. Про це повідомляє 24 Канал на основі аналізу ринку нерухомості в Дніпрі на платформі онлайн-оголошень OLX.

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Найдешевша оренда в Дніпрі

Можна припустити, що квартиру здають в оренду за таку дешеву ціну, бо вона без меблів. У помешканні є лише столик з умивальником та стілець, які вказують на те, що це кухонний куточок. Зона для приготування їжі об'єднана разом зі спальнею, тобто це квартира відкритого планування.



Зона кухні / Фото OLX

Та загалом помешкання в досить гарному стані з косметичним ремонтом. Потрібно лише в кількох місцях "поправити" шпалери. Злегка пошкоджена стіна у ванній кімнаті, але й це можна легко виправити. Найбільшим клопотом нового орендаря стануть меблі, бо у квартирі справді немає нічого, навіть спального місця.



Квартиру продають без меблів / Фото OLX

Апартаменти розташовані на останньому поверсі 9-поверхового будинку на проспекті Івана Мазепи. "Ліфт працює добре, всі зручності, транспортна розв'язка, магазини, аптека поруч", – зазначено в оголошенні.



Ванна кімната в досить гарному стані / Фото OLX