Тисячі дзеркальних плиток: у Пенсільванії продають будинок з унікальним дизайном

Цей будинок у Пенсільванії вразив усіх. Екстер'єр дому зроблений з тисяч дзеркальних плиток, а їдальня в будинку вміщує понад сотню дзеркал різних розмірів.

Художник, який колись купив будинок у передмісті Піттсбурга, вважав це місце нудним. Тож він зробив кілька сміливих змін.

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Дзеркальний будинок

Радикальна трансформація будинку була особистим мистецьким проєктом. Результатом є тисячі дзеркальних плиток розміром 2 на 8 дюймів на зовнішній частині будинку. Власник Мартін Прекоп вирізав їх усі вручну – із 12-дюймових квадратних дзеркальних плиток. Він використав двосторонній скотч і трохи клею, щоб прикріпити їх до будинку.

"Деякі плити тримаються на будинку вже 28 років. Навесні доводиться замінювати деякі з них, тому що вони відпадають, але це невеликий клопіт", – каже власник.

Будинок із дзеркальними плитами / Фото Realtor

Прекоп захотів покрити свій будинок дзеркалами, щоб могти бачити вид на сусідні ліси з вікна ванної кімнати. На заваді була стіна.

Тож я поставив там групу дзеркал, щоб побачити, як це буде виглядати, і приблизно через 10 років я покрив весь будинок дзеркалами. Чим більше я ставив, тим більше мені це подобалося,

– розповів Мартін Прекоп.

Створення дзеркального будинку не є чимось вражаючим для Прекопа, колишнього декана коледжу образотворчих мистецтв. Він відомий фотограф, художник і скульптор.

Усередині будинку є індивідуальні сходові поручні та 25 мансардних вікон, які забезпечують рясне природне освітлення. У домі є три спальні та три ванні кімнати. Також житло вміщує домашній кінотеатр і музичні кімнати.

Кожна кімната має різний інтер'єр / Фото Realtor

Кухня більше схожа на приміщення комерційного стилю. Обідня зона має десятки дзеркал на стінах та стелі.

Дзеркальна їдальня / Фото Realtor