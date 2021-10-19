Дженіфер Лопес зняла з продажу свій пентхаус у Манхеттені: зірка шукала покупця 4 роки
Джерело:New York Post
Дженніфер Лопес тимчасово зняла з продажу свій манхеттенський пентхаус. будинок з 4-ма спальними та 8-ма ванними кімнатами прибрали зі списку 13 жовтня.
Повідомляється, що за 4 роки не поступило жодної пропозиції щодо купівлі зіркового пентхауса Flatiron. Деталі – далі.
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Чому Джей Ло планувала переїзд
52-річна акторка та співачка виставила свій пентхаус на продаж ще у жовтні 2017 роки. Заявлена ціна нерухомості – 26,5 мільйона доларів. У 2019 році вона знизила вартість на 2 мільйони доларів, але цього було недостатньо, щоб залучити покупців.
Особливості елітного пентхауса
Джей Ло придбала пентхаус у 2014 році за 20,2 мільйона доларів. Згідно з лістингом, нерухомість площею 929 квадратних метрів може похвалитися видом з вітальні на парк Медісон-сквер.
Також тут є повністю обладнана кухня з барною стійкою, обідньою зоною, відкритими стелажами та нестандартними шафами для зберігання посуду та техніки.