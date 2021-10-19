Дженіфер Лопес зняла з продажу свій пентхаус у Манхеттені: зірка шукала покупця 4 роки

Дженніфер Лопес тимчасово зняла з продажу свій манхеттенський пентхаус. будинок з 4-ма спальними та 8-ма ванними кімнатами прибрали зі списку 13 жовтня.

Повідомляється, що за 4 роки не поступило жодної пропозиції щодо купівлі зіркового пентхауса Flatiron. Деталі – далі.

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Чому Джей Ло планувала переїзд

За 4 роки не поступило жодної пропозиції щодо купівлі / Фото Realtor

У старих інтерв'ю Лопес зазначала, що будинок у Манхеттені не забезпечує достатню привітність та конфіденційність. Відтак вона вирішила знайти більш віддалену нерухомість для усамітнення. Але, схоже, зірці доведеться ще деякий час пожити в незручних для себе умовах.

Тераса на 5 поверсі / Фото Realtor

52-річна акторка та співачка виставила свій пентхаус на продаж ще у жовтні 2017 роки. Заявлена ціна нерухомості – 26,5 мільйона доларів. У 2019 році вона знизила вартість на 2 мільйони доларів, але цього було недостатньо, щоб залучити покупців.

Особливості елітного пентхауса

Вітальня з видом на парк Медісон-сквер / Фото Realtor

Джей Ло придбала пентхаус у 2014 році за 20,2 мільйона доларів. Згідно з лістингом, нерухомість площею 929 квадратних метрів може похвалитися видом з вітальні на парк Медісон-сквер.

Відкрите планування / Фото Realtor

Також тут є повністю обладнана кухня з барною стійкою, обідньою зоною, відкритими стелажами та нестандартними шафами для зберігання посуду та техніки.

Сучасна кухня / Фото Realtor

Ванна на 6 поверсі / Фото Realtor