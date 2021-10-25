Експерти розповіли, як зробити квартиру привабливою для орендарів

Якщо ви запланували здати свою квартиру в оренду, вам доведеться довідатися, які саме рішення приваблюють потенційних мешканців, а які – здатні затягнути пошуки та знизити дохідність. Аби не допустити другого, експерти радять дотримуватися техніки хоум-стейджингу.

Хоум-стейджинг – це підготовка нерухомості до оренди з врахуванням психологічних, естетичних та маркетингових принципів. Один із базових постулатів напрямку полягає в тому, що ми не можемо змінити зовнішніх факторів, наприклад, розташування, архітектуру будинку, транспортну логістику та інше. Проте можемо зробити так, що клієнт закохається у квартиру й погодиться на довготривалу оренду.

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На думку експертів, дотримання цих правил допоможе підвищити ціну на 1,5 – 3 тисяч гривень на місяць.

1. Звільніть приміщення від власних речей та здійсніть ремонт

Квартири з мінімальною кількістю меблів приваблюють орендарів / Фото Pexels

Слід вивезти всі особисті речі, щоб вивільнити шафи, полиці та антресолі для одягу, посуду та техніки нових мешканців. Крім цього слід здійснити ремонт. Квартира без плісняви на стінах, вологих кутів та явних ознак проживання попередніх наймачів, значно привабливіша для тих, хто шукає житло.

У випадку з невеликим помешканням економкласу з орендною платою до 10 тисяч гривень (смартквартири нового покоління чи хрущовки, чеські будинки, панельки зі старого фонду) – варто хоча б переклеїти шпалери у нейтральні тони та уникати яскравих принтів з "міщанськими квіточками".

Підлога теж має бути доведена до ладу: паркет або укладений ламінат підіймають довіру до помешкання. В категорію обов'язкових елементів також входять пластикові вікна та антимоскітні сітки.

У преміумсегменті в орендарів вимоги набагато прискіпливіші. Йдеться про просторі квартири в центрі міста, ціна яких становить 3 тисячі доларів та більше.

У таких квартирах ремонт має бути не тільки свіжим, а й відповідати модним трендам. Це може бути хай-тек, мінімалізм, loft, скандинавський стиль. Орендатор на таке житло хоче бачити кілька санвузлів. Наприклад, в одному з них – ванна, в іншому – душ, – зазначає експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна.

Важливо, щоб до здачі квартира була чистою, щоб забезпечити це на вищому рівні – запросіть клінінгову компанію, яка вимиє вікна, професійно почистить штори та дивани.

2. Придбайте комфортні меблі

В пріоритеті квартири з ортопедичними матрацами / Фото Pexels

Сучасні орендарі не полюбляють захаращеного меблями житла. При цьому вони шукають квартири з максимальними зручностями й, швидше за все, якщо доведеться обирати, вони віддадуть перевагу квартирі з ліжком.

Власнику здається, що квартира з диваном дивиться органічніше. Але люди, які винаймають квартиру навіть за невеликі гроші, хочуть спати на хороших матрацах. Тому навіть якщо це однокімнатна квартира, рекомендую зробити зонування: з одного боку – диванчик із телевізором, а за перегородкою – ліжко, – пояснила рієлторка.

У дорожчих квартирах також варто виділити місце під простору гардеробну.

3. Базова та додаткова техніка

Базова техніка для квартири / Фото Pexels

60% клієнтів одразу відсіються, якщо дізнаються, що у квартирі відсутній кондиціонер. Додавши його в перелік техніки, ви зможете підвищити щомісячну орендну плату ще на 500 гривень без ризику втратити потенційних клієнтів.

Наявність холодильника, пральна машина та плита з духовкою навіть не обговорюються. Зате приємним бонусом стане мікрохвильова піч, тостер, електрочайник.

У підготовці квартири до оренди слід приділити увагу й сантехніці: почистити бойлер, перевірити труби, крани, змішувачі та вентилі для перекривання подачі води.

Водночас техніка у квартирі високого класу має бути новою та від відомих брендів.

У квартирах від 1000 доларів передбачається "повний фарш". На відміну від дешевшої квартири, де посуду зазвичай не залишають, тут гарнітур посуду, набір сковорідок, бокалів для різних напоїв буде приємним бонусом. Це ж стосується спальної кімнати, де має бути і постіль, а також нові подушки та ковдри. Таким клієнтам показують квартиру із сервірованим столом, накритий білою скатертиною. Ба більше: власники часто працюють із рієлторами та дизайнерами, знайомими з хоум-стейджингом, які підказують, як краще розмістити картини, яку зробити підсвітку. Щоб орендар зайшов до квартири та закохався в неї, – зазначила експертка.

4. Безпека понад усе

Зазвичай під час винайму квартири обговорюються й питання елементарної безпеки. У нових ЖК із закритою територією з цим простіше. В інших випадках важлива наявність консьєржки. У старому фонді варто забезпечити кодовий замок чи домофон.

У дорогих квартирах віддають перевагу варіантам із сигналізацією. Для власників автомобілів важливо мати окреме паркувальне місце.