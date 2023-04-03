Три тенденції домашнього декору, які завжди будуть в тренді

Тенденції в дизайні інтер'єру можуть з'являтися і зникати. Проте завжди є кілька таких, що залишаються актуальними, здавалося б, вічно.

Наша прихильність до певного зовнішнього вигляду, матеріалів і кольорів багато в чому залежить від особистості, навколишнього середовища та досвіду. Тому завжди важливо вибирати декор, який робить вас щасливішими вдома, незалежно від того, новий він, чи завжди актуальний старий.

Американська дизайнерка проаналізувала перевірені та надійні ідеї домашнього декору, які будуть актуальними, попри нові тренди.

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Використання деревини та природних матеріалів

Стара чи нова, бліда чи темна – будь-яка деревина гарантує, що ваш інтер'єр буде стильним та красивим. Тому дизайнери ніколи не втомлюються використовувати дерево.

Ніщо не може зрівнятися з природною красою деревини, яка надає кімнаті характер. Деревина є одним з найдавніших будівельних матеріалів в історії, але ми постійно використовуємо її досі.

Багато дерева в інтер'єрі / Фото Julie Soefer

Дерев'яні меблі та столярні вироби залишаються актуальними, а конструкції з екологічно виробленої або відновленої деревини – популярні як ніколи.

Перш ніж використовувати деревину у своєму просторі, добре подумайте про відтінок. Темна деревина виглядає більш ефектно та додає тепла, тоді як блідіші або побілені конструкції роблять простір більшим та світлішим.

Максималістичні схеми

Якщо ви хочете виразити свою індивідуальність в інтер'єрі, максималістичний декор – чудовий спосіб зробити це. З різноколірними візерунками, яскравою палітрою та вражаючими колекціями предметів цей тренд заслужено перебуває в центрі уваги.

Максималістична тенденція декору полягає в тому, щоб прийняти надмірне. Проте це не одразу означає хаос і безлад. Подумайте про свій простір як про ретельно підібрану "печеру скарбів", де кожен предмет кращий, ніж попередній.

Максималізм завжди буде в тренді / Фото Jonathan Bond

Якщо ви хочете поринути у світ максималізму, почніть із найменшої кімнати в домі – ванної чи гардеробної. Тут немає правил. Будьте сміливими.

Органічні форми та плавний дизайн

Повноцінні пишні або м'яко заокруглені меблі покращують планування та пом'якшують загальний вигляд вашої кімнати.

"Використання кривих ліній у будинку дає безліч переваг, у тому числі потенціал для додавання потоку та динамічності", – каже дизайнер інтер'єру Чару Ганді.

Нетипові лінії в інтер'єрі дуже цікаво виглядають / Фото Wayfair