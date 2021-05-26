Відома телеведуча вдруге купила один і той самий будинок: як це сталося

Американська телеведуча Еллен ДеДженерес придбала маєток у місті Монтесіто (штат Каліфорнія), який продала кілька років тому. Ранчо обійшлося зірці в 14,3 мільйона доларів (близько 394 мільйонів гривень).

Угода відбулася після того, як ДеДженерес заявила про закриття свого розважального шоу після 18 років виходу в ефір. Як виглядає розкішний маєток актриси – дивіться нижче.

Не проґавте Апартаменти чи квартира: у чому принципова різниця та що вибрати

Що відомо про угоду

ДеДженерес придбала особняк, побудований у 1850 році, разом зі своєю дружиною актрисою Порше де Россі. 23 квітня 2021 року пара витратила на будинок 14,3 мільйона доларів. Раніше подружжя вже проживало у цьому маєтку: воно придбало його за 7,2 мільйона доларів (близько 199 мільйонів гривень) у 2007 році. Однак через рік ранчо було виставлено на продаж. За свій будинок вони отримали 11 мільйонів доларів (близько 303 мільйонів гривень) від співзасновника Tinder Шона Реда, який там оселився.

Весною 2019 року Шон Ред вирішив продати об'єкт нерухомості, спочатку оцінивши його в 12,7 мільйона доларів (майже 350 мільйонів гривень). Однак через пандемію COVID-19 у 2020 році ціни підскочили.

Особняк обійшовся зірці в 14,3 мільйона доларів​ / Фото foxbusiness

Цікаво Де живе нова українська "Холостячка": фото та відео зіркової квартири

Як виглядає будинок і що в ньому є

Зіркове ранчо розташовано неподалік від маєтку іншої відомої телеведучої Опри Вінфрі, а також особняка принца Гаррі та Меган Маркл. Площа головного будинку складає близько 620 квадратних метрів.

Пара оселилася по сусідству з принцом Гаррі та Меган Маркл / Фото zillow

У ньому є 4 спальні та 6 ванних кімнат. Крім того, на території є кілька інших житлових будівель, а також стайня, винний льох, бібліотека і тренажерний зал.