П'ять речей, які повинні знати всі, перш ніж фарбувати стіни

Фарбування стін у вашому домі – це перевірений і надійний спосіб зробити старе приміщення знову новим. Ось що потрібно знати перед тим, як починати цю справу.

У той час як одні домовласники наймають професійних малярів, інші – виконують роботу своїми руками. Майте на увазі, якщо ви любите майструвати самі, то це не означає, що фарбувати стіни теж буде легко. Може здатися, що все, що вам потрібно, – це кілька валиків, пензлик, драбина та фарба. Насправді, щоб виконати якісне фарбування, потрібно набагато більше.

Щоб ваша спроба фарбування була успішною, візьміть до уваги ці поради.

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Використовуйте правильну фарбу

Фарба для стін не є універсальною. Різні кімнати потребують різних видів фарби, залежно від місця розташування та типу.

Для ванних кімнат і кухонь потрібна буде вологостійка фарба, тоді як для місць з інтенсивним рухом людей може знадобитися особливо стійка фарба,

– говорить спеціаліст Фі Данг.

Також завжди слід враховувати блиск фарби. Чим більше глянцю, тим помітніший бруд на стінах.

Стіни не можна фарбувати знизу вгору

Завжди малюйте згори вниз. Спеціалісти пояснюють, що це допомагає запобігти непривабливим слідам, наприклад, краплям від фарби. Вони часто утворюються, якщо фарбувати стіни знизу вгору.

Відтінки мають значення

Колір фарби на стінах може відрізнятися від того, яким ви його бачили в магазині. Наприклад, через освітлення та розташування вікон бежева фарба скоріше нагадуватиме рожеву.

Щоб переконатися, що ви на 100% підібрали правильний колір, проконсультуйтеся з професіоналом у супермаркеті. Експерти можуть пояснити, як відтінки кожного кольору можуть змінюватися залежно від простору.

Залишайте фарбу повністю висохнути

Під час фарбування стін вирішальною є терпеливість. Навіть якщо ви хочете якнайшвидше закінчити, залишайте фарбу висихати повністю. Якщо цього не робити, можуть утворитися зморшки або бульбашки.

"Важливо враховувати дрібні проблеми з фарбою, такі як бульбашки, оскільки вони можуть швидко перетворитися у серйозні труднощі", – розповідають спеціалісти.

Не використовуйте неякісні матеріали

Під час фарбування дуже важливо використовувати високоякісні пензлі. Від поганої щіточки утворюватимуться смуги, будуть залишатися ворсинки, покриття стане нерівномірним тощо.

Існують пензлі для фарбування, які навіть з недосвідчених зроблять професіоналів. "Не дискредитуйте силу великого пензля", – наголошують експерти.