5 сучасних фермерських будинків у США за тогорічними цінами

"Фермерський будиночок" був й залишається одним із найпопулярніших стилів житла у США. Вполювати такий дім за невелику ціну досить складно.

Ціни на запропоновані будинки коливаються в діапазоні від дуже низьких 130 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. Деякі з них є повністю нові, а деякі – оновлені.

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П'ять фермерських будинків за торішні ціни

Декстер, Айова

Ціна: 489 тисяч доларів

Будинок біля озера з двома спальнями та двома ванними кімнатами площею 144 квадратних метрів. Дім комфортний не лише для сезонного відпочинку. Тут є усе для життя. Це житло є справді сучасним – його збудували у 2020 році.



Фермерський будинок у Декстері / Фото Realtor

Кларксвілл, Теннессі

Ціна: 464,9 тисячі доларів

У цій двоповерховій перлині є чотири спальні та дві ванни на 230 квадратних метрах житлової площі. Також є кухня і простора бонусна кімната, яку можна використовувати як офісне приміщення.



Сучасний фермерський будинок у Кларксвіллі / Фото Realtor

Каледонія, Міннесота

Ціна: 399,9 тисячі доларів

Нове – це добре забуте старе. У 1872 році цей дім повністю перебудували та модернізували. Тут є чотири спальні та дві ванні кімнати на площі 217 квадратних метрів. Окрім того, будинок вміщує сучасну кухню, мансарду та гараж поруч.

Старовинний фермерський будинок, що повністю оновили, у Каледонії / Фото Realtor

Тревелерс-Рест, Південна Кароліна

Ціна: 350 тисяч доларів

Будинок 1970-х років оновили зовсім нещодавно, що ви можете відчути навіть запах свіжої фарби. Житло вміщує три спальні та дві ванні кімнати на прощі майже 150 квадратних метрів.

Дім розміщений на обгородженому подвір'ї. Поруч є сарай для зберігання господарських речей, спроєктований так, що виглядає ніби житловий будиночок.

Чорно-білий фермерський будинок у Тревелерс-Ресті / Фото The MLS

Шеннон, Іллінойс

Ціна: 129,9 тисячі доларів

Як тільки потепліє, покупці будуть стукати в двері цього будинку з пропозиціями в руках. Дім за дуже привабливою ціною вміщує чотири спальні та дві ванні кімнати. Він датується 1917 роком, але оновлений та відремонтований.

Внутрішня площа складає 185 квадратних метрів, поруч також є кутова ділянка площею 688 квадратних метрів, яку можна використовувати як завгодно.

Фермерський будинок 1917 року, який повністю оновили, у Шенноні / Фото Realtor