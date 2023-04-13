Чому фіолетовий колір повинен бути у вашому інтер'єрі: ось переваги

Змішування холодного синього та яскравого червоного дає оригінальний результат. Саме так утворюється фіолетовий колір, який символізує гармонію та спокій.

Фіолетовий колір в інтер’єрі виглядає цікаво, незважаючи на складність та глибину. Дізнайтеся, чому він має бути у вашому домі та як правильно застосовувати фіолетовий колір в інтер'єрі.

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Чому фіолетовий колір заслуговує уваги

Фіолетовий колір популярний у сучасному дизайні інтер'єру. Він позитивно впливає на людину, дає духовні сили, натхнення, стимулює до медитації. Психологи стверджують, що творчі люди, наприклад поети, художники, вчені, більш прихильні до фіолетового кольору.

Відтінків фіолетового є дуже багато. Якщо ви захочете використати його в дизайні інтер'єру, спочатку подумайте, який саме тон вам подобається. Є класичний фіолетовий, лавандовий, аметистовий, ірисовий тощо.

Фіолетовий колір має ще одну цікаву перевагу – він не вимагає великої кількості додаткових акцентів. Найкраще фіолетовий поєднується з сірим та білим, а також його добре доповнюють:

жовтий – подарує хороший настрій;

лазуровий – дасть відчуття легкості та спокою;

оливковий – створить відчуття єдності з природою.



Фіолетовий чудово поєднується з жовтим / Фото Ideal Home

Дехто вважає фіолетовий колір занадто нав'язливим і може швидко від нього втомитися. Якщо ви відноситеся до таких людей, то не фарбуйте стіни у цей колір. Краще придбайте кілька елементів декору фіолетового кольору. Це може бути панно або подушки, килими, штучні квіти, світильники тощо.