Будинок біля найвищого водоспаду: у Британії продають унікальну нерухомість за привабливу ціну

Біля підніжжя мальовничого водоспаду Pistyll Rhaeadr у Вельсі розташований чудовий гірський будинок і чайна. Усю цю нерухомість, що називають "унікальною інвестиційною можливістю" продають за привабливою ціною.

Pistyll Rhaeadr називають найвищим однокрапельним водоспадом у Великій Британії, тому придбати будинок готельного типу разом із ним – це чудове інвестиційне рішення. Коштує така нерухомість 950 тисяч фунтів. Агенти кажуть, що це "спокуслива сума".

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Найвищий водоспад у Британії продають разом із бізнесом

Будинок готельного типу вміщує п'ять спалень. Він має простий і затишний інтер'єр з найнеобхіднішими меблями та побутовою технікою, через що його назвали "ліжко та сніданок".

Для себе колишні власники побудували окреме житло з трьома кімнатами. Також до власності належить чайна, будиночок для молитви, місце для кемпінгу автостоянка та 25 соток землі.

Природа навколо просто зачаровує / Фото Roger Parry & Partners

В оголошенні нерухомість описують як "багатогранну можливість для бізнесу біля підніжжя водоспаду Pistyll Rhaeadr". Адже сам водоспад називають одним із семи чудес Вельсу. Відомо. що він має висоту 73 метри.

Водоспад Pistyll Rhaeadr відкритий для відвідування протягом усього року. Туди приїжджає справді багато туристів, тож новий власник чи власниця матимуть гарний заробіток.