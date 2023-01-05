Найочікуваніші архітектурні проєкти 2023 року

Низка світових архітектурних студій підтвердила плани на 2023. Ці анонси – хороша можливість ознайомитися із проєктами, введення в експлуатацію яких заплановане на найближчі 12 місяців, а також прослідкувати сучасні тенденції будівництва.

При цьому важливо врахувати, що у всьому світі знижується доступність ресурсів, зокрема будматеріалів, а також спостерігається брак робочої сили. Відтак щороку презентація нових проєктів переноситься на майбутнє. Не виключено, що щось схоже може трапитися з одним з перерахованих нижче об'єктів.

Цікаво На які квартири буде попит у 2023 році: прогноз девелопера

Бібліотека "Ліс знань" від Snøhetta у Пекіні

Snøhetta у співпраці з ECADI працюють над створенням нової бібліотеки у Пекіні. Проєкт покликаний створити інноваційний суспільний простір, орієнтований не лише на навчання, але й на обмін інформацією та дебати.



Бібліотека "Ліс знань" від Snøhetta у Пекіні / Фото Archdaily

Скляний фасад висотою 16 метрів робить приміщення повністю прозорим, а в скульптурні колони вбудована система, яка керує внутрішнім кліматом, освітленням та акустичним комфортом. Проєкт мав бути завершеним до початку 2023 року, але через пандемію його відкриття зсунули.

"Сімейний будинок Авраама" від Adjaye Associates в Абу-Дабі

"Сімейний будинок Авраама" повинен стати знаковим проєктом, який об'єднує 3 релігії. На території будуть розташуватися мечеть, синагога та церква.



"Сімейний будинок Авраама" від Adjaye Associates в Абу-Дабі / Фото Archdaily

Поєднуючи людей різних віросповідань з усіх верств суспільства, ініціатива сподівається стати початком мирного співіснування майбутніх поколінь.

Великий єгипетський музей від Heneghan Peng

Музей, де будуть розташовуватися одні із найцінніших артефактів людства, зіткнувся із величезною кількістю затримок після того, як у 2002 році було обрано переможця конкурсу на найкращий дизайн.

Єгипетський музей від Heneghan Peng / Фото Ministry of Tourism and Archeology Egypt

Хоча міністерство туризму Єгипту досі не опублікувало офіційного підтвердження, CNN повідомляє, що 2023-ий стане роком, коли музей нарешті відкриє свої двері.

Після завершення робіт він стане найбільшим у світі музеєм, присвяченим одній цивілізації.

Спіральний хмарочос у Нью-Йорку від BIG



Спіральний хмарочос у Нью-Йорку від BIG / Фото Archdaily

66-поверховий хмарочос матиме низку східчастих упорядкованих терас, які оточуватимуть будівлю. Звідси походить і назва проєкту. Будівля буде вміщувати понад 2,8 мільйона квадратних футів офісних площ, включаючи відкриті простори.

Toranomon-Azabudai від студії Heatherwick у Японії



Toranomon-Azabudai від студії Heatherwick у Японії / Фото Archdaily

Це перший самостійний проєкт британської студії Heatherwick Studio в Японії. Він включатиме відразу три хмарочоси, де розміщуватимуться офіси, житлові будинки, магазини, школи тощо.

Музей сучасного мистецтва у Варшаві від Thomas Phifer and Partners

Планується, що Музей сучасного мистецтва Варшави та Театр TR Warszawa стануть новим центром мистецтва Польщі. Два нові культурні об'єкти додадуть сучасних штрихів до багатої спадщини міста.



Музей сучасного мистецтва у Варшаві, спроєктований Thomas Phifer and Partners / Фото Archdaily

Новий центр мистецтв, розроблений нью-йоркською студією, займе ділянку площею 22 акри і, як очікується, буде завершений до кінця цього року.

Центр Esbjerg Maritime у Данії, автори – Snøhetta



Центр Esbjerg Maritime у Данії​ / Фото Archdaily

Центр у Данії стане простором для клубів водного виду спорту, а також локацією для відпочинку місцевих відвідувачів порту. Таким чином прибережне містечко отримає новий соціальний центр. Важливо, що дизайн будівлі, натхненний формою човнів, віддає шану морським традиціям регіону.