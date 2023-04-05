Стиль гранж у дизайні інтер‘єру: як поєднати простоту й розкіш в одній кімнаті

Лаконічність та аристократичність можуть існувати разом. Це характерна риса стилю гранж, який не втрачає популярності крізь століття.

Гранж – це англійське слово, що перекладається як "бруд". Проте в інтер'єрі це означає легку недбалість. Сам напрямок зародився у Франції в XIX столітті, коли аристократи відпочивали від міської метушні у віддалених простих маєтках.

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Чим особливий стиль гранж

Поєднання лаконічності з розкішшю відрізняє цей стиль від класицизму. Від останнього гранж має лише деякі особливості, щоб надати будинку затишну атмосферу. Оздоблення в кімнаті цього стилю варто робити з натуральних матеріалів, таких як:

камінь;

цегла;

дерево;

кераміка.

Головна ознака гранжу – поєднання сучасних предметів з антикваріатом, старовинними або спеціально "зістареними" речами. Також він особливий тим, що під час оформлення кімнат, не треба дотримуватися певних суворих правил. Усе варто робити на власний розсуд.

Сучасні елементи поєднуються зі старовинними / Фото NSDgroup

Палітра кольорів

Стиль гранж передбачає використання природних колірних тонів без домінантних темних відтінків. Обирайте теплі пастельні тони в коричневій, бежевій або сірій палітрі.

Щоб підкреслити конкретні деталі, варто додати чорні, темно-коричневі або темно-сірі елементи. Також доречними будуть мідні, латунні відтінки, а також рожеве золото та інші металеві тони.

Як вибрати меблі

Меблі мають бути комфортні та прості без різких ліній. М'які меблі краще купувати не надто темного кольору. Матеріал обирайте практичний, щоб він швидко не забруднювався.

В інтер'єрі не повинно бути багато масивних шаф. Столи й стільці також шукайте оптимального розміру, щоб вони контрастували з грубою обробкою стін.

Не купуйте громіздких меблів / Фото NSDgroup

Текстиль

Обирайте натуральний текстиль: шерсть, льон, бавовну – без принтів та візерунків. Не завішуйте вікна масивними шторами. Сонячні промені мають легко проникати в приміщення.