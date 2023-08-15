Химерний будиночок на воді: це житло привертає увагу всіх, хто його бачить

Подивіться на цей плавучий будинок у Саусаліто, штат Каліфорнія. Ви ніколи не здогадаєтесь, з чого його зробили.

Це житло насправді було десантним кораблем часів Другої світової війни. Вже потім його переоблаштували на будинок і перетягли у Саусаліто. Це химерне помешкання у стилі бохо продають за 730 тисяч доларів США, що вже на 20 тисяч менше, ніж його початкова ціна.

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Маленький будиночок на воді з химерним екстер'єром

Єдиною умовою при купівлі плавучих будиночків є те, що він має залишатися на місці. Його не можна пересувати і плавати на ньому. Будиночки мають бути прив'язаними в чотирьох місцях, але вони рухаються то вгору, то вниз разом із припливом, пояснює агентка з лістингу Мікеле Афронте.

Теперішній власник придбав будинок два роки тому. Хоч він і зробив у хатині ремонт, старовинний шарм все одно зберігся.

Будинок має площу всього лиш 52 квадратних метри, але кожен куточок в ньому використали з максимальною користю. Всередині він дерев'яний, як і зовні. Інтер'єр, до слова, дуже затишний.

Зовні будинок незвичайний, але всередині він дуже затишний / Фото Alan Blaustein

У помешканні є одна спальня на мансарді, ванна кімната, відкрита зона вітальні та кухні, а також додатковий простір, який назвали гнучким. Це щось на зразок кімнати для відпочинку.

Також в будинку є тераса, а на причалі поблизу можна відпочити великою компанією. Це ідеальне житло для тих хто любить бути на воді.