Інноваційний "офіс майбутнього" в самому серці Лос-Анджелеса: чим особливий проєкт

Відома архітектурна студія MAD Architects анонсувала проєкт 'Star' – новий визначний центр, який сприятиме розвитку культури, творчості та натхнення. Багатоповерховий офіс розташовуватиметься в самому серці Голлівуду.

Архітектура центру підкреслює гламурність та вишуканість району. Згідно з концептом, будівля 'Star' акцентується на природних джерелах світла, озелененні та робочих місцях, які піклуватимуться про ментальне та фізичне благополуччя співробітників.

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Цей "офіс майбутнього", як його називає архітектурна фірма, покращує життя завдяки необмеженій кількості запропонованих функцій. Усі вони є невід'ємною частиною робочого середовища.

Інноваційний "офіс майбутнього" у серці Лос-Анджелеса / Фото Archdaily

Здорове робоче середовище досягається завдяки гнучким планам поверхів. Терасні зелені зони будуть доступними для відпочинку співробітників та гостей центру. Будівля повільно звужується до 22-го поверху. Це допомагає досягнути органічнішої форми та полегшити її інтеграцію в район.

Скульптура MAD Architects​ / Фото Archdaily

Це не перший проєкт MAD Architects, який переосмислює майбутнє. Для Міланського тижня дизайну студія створила скульптуру жовтої птиці. Це своєрідна метафора життя, яке повертається у постпандемічний світ. Архітектурне бюро також представило концепт Хайнаньского музею науки та технологій у Китаї.