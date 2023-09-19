Відчуття легкості й тепла: як облаштувати інтер'єр у стилі пляжного будинку

Якщо вас зігрівають спогади про море та відпустку, то можете облаштувати хоча б одну кімнату в пляжному стилі. Зробити це не так складно, як здається, а результат буде чудовий.

Дизайни пляжних будиночків навіяні природною тематикою, тому для цього стилю характерне використання натуральних матеріалів. Наприклад, це може бути дерево і камінь. Про інші ознаки дізнавайтеся далі.

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Інтер'єр у стилі пляжного будиночка: головні ознаки

У колірній гамі переважають світлі та яскраві фарби. Головним кольором зазвичай є білий, який доповнюють яскравими акцентами. З додаткових кольорів найчастіше обирають:

синій;

світло-блакитний;

бірюзовий;

помаранчевий;

жовтий;

коричневий тощо.

Вікна в пляжному будинку обов'язково мають бути великі, бажано панорамні. Це дає можливість наповнити кімнату світлом і насолоджуватися природою навіть всередині.

Освітлення має бути достатнім. У спальнях часто використовують приліжкові світильники і підвісні люстри. Вони добре поєднуються з пляжною тематикою. У вітальні дизайнери радять поставити великий м'який диван і камін, які подарують тепло й затишок.

Дизайни вітальні в пляжному стилі / Фото Decorilla

Використання натуральних матеріалів – обов'язкове у створенні інтер'єру в стилі пляжного будинку. Джутові килими, мотузкові поручні та ротангове крісло ідеально доповнять загальну картину. Доречними будуть кімнатні рослини, схожі на тропічні дерева, з пишнозеленим листям.

Обов'язково вибирайте меблі та декор з якісних і практичних матеріалів, що стійкі до вологи та перепадів температури.