Викликає головний біль: у Лондоні продають будинок з чудернацьким інтер'єром

Зовні цей трикімнатний будинок у Лондоні нічим не відрізняється від інших. Однак його незвичайний інтер'єр "доводить людей до мігрені".

Будинок, розташований у північному Лондоні, має аж три спальні, дві вітальні та ванну кімнату. Попри чудернацький інтер'єр, житло оцінили в 600 тисяч фунтів стерлінгів.

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Інтер'єр викликає головний біль

І хоч зовні будинок має гарний вигляд, багато людей висміяли його за інтер'єр. На їхню думку, житло викликає тільки мігрень.

Майже всі кімнати мають сірі візерункові шпалери, навіть коридор. Здається, що вони ніколи не закінчаться. Сірі стіни, оксамитовий сірий килим, дивани та стільці такого ж відтінку. Винятком є лише дитяча спальня, яка дуже контрастує з іншими приміщеннями. Вона настільки рожева, що може зрівнятися з кімнатою Барбі.

Максимально сіра вітальня / Фото Jam Press

Звичайно, що деяким людям цей інтер'єр може сподобатися, але більшість відреагували негативно, поділившись своєю думкою в соцмережах. Нещодавно про цей будинок розповіли на форумі Reddit, де люди зізналися, що в них болить голова вже від вигляду цього екстремального інтер'єру.

Рожева дитяча спальня / Фото Jam Press

"Від такого може боліти голова", "Бідні діти. Тільки сірий і рожевий. Напевно, відчувають візуальну атаку, коли виходять на вулицю, а там червоний, зелений, синій, жовтий і так далі", "Потрібно піти і пофарбувати цю траву в сірий колір…", "Якщо примружитись, здається, що хтось надряпав на стіні свої гарячкові думки", – писали користувачі.

В оголошенні зазначають, що нерухомість розташована в гарному місці, зокрема там зручне транспортне сполучення й школа поблизу.