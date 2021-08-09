В Італії ще одне місто оголосило розпродаж будинків по 1 євро: як купити
Джерело:Idealista
Місто Аугуста, яке розташоване в італійському регіоні Сицилія, вирішило продавати будинки по 1 євро (31,67 гривні). Нині у населеному пункті проживає 33 тисячі осіб.
Приєднавшись до популярної акції з продажу будинків, місцева влада хоче залучити нових мешканців у населений пункт. Детальніше – читайте далі.
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Що відомо про місто
Аугуста – приморське місто, яке розташоване в провінції Сіракуза на узбережжі Іонічного моря. Це місце з розвиненою інфраструктурою та населенням близько 33 тисяч осіб. Однак в Аугусті є покинуті будинки, які вирішила продати місцева влада.
Місто Аугуста поповнило лави італійських міст, де продають будинки за 1 євро / Фото sicily
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Що задумала влада міста
За словами влади, розпродаж будинків приверне до міста Аугуста нові сім'ї, підприємців і туристів. Це дозволить запустити соціально-культурні проєкти, відкрити нові магазини, майстерні та підприємства. Крім того, нові мешканці відновлять покинуті будинки, а надходження до бюджету зростуть завдяки податкам. Для того щоб купити житло, необхідно залишити заявку на офіційному сайті муніципалітету.
Місцева влада покладає надії на розпродаж житла / Фото Pixabay