В Італії ще одне місто оголосило розпродаж будинків по 1 євро: як купити

Місто Аугуста, яке розташоване в італійському регіоні Сицилія, вирішило продавати будинки по 1 євро (31,67 гривні). Нині у населеному пункті проживає 33 тисячі осіб.

Приєднавшись до популярної акції з продажу будинків, місцева влада хоче залучити нових мешканців у населений пункт. Детальніше – читайте далі.

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Що відомо про місто

Аугуста – приморське місто, яке розташоване в провінції Сіракуза на узбережжі Іонічного моря. Це місце з розвиненою інфраструктурою та населенням близько 33 тисяч осіб. Однак в Аугусті є покинуті будинки, які вирішила продати місцева влада.

Місто Аугуста поповнило лави італійських міст, де продають будинки за 1 євро / Фото sicily

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Що задумала влада міста

За словами влади, розпродаж будинків приверне до міста Аугуста нові сім'ї, підприємців і туристів. Це дозволить запустити соціально-культурні проєкти, відкрити нові магазини, майстерні та підприємства. Крім того, нові мешканці відновлять покинуті будинки, а надходження до бюджету зростуть завдяки податкам. Для того щоб купити житло, необхідно залишити заявку на офіційному сайті муніципалітету.

Місцева влада покладає надії на розпродаж житла / Фото Pixabay