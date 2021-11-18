Із занедбаного будинку у спосіб заробітку: чоловік ділиться секретом вдалих інвестицій

25-річний Джейк Нотман купив напівзруйновану та непридатну для життя будівлю за 10 тисяч фунтів стерлінгів (357 205 гривень). Так, колишній агент з продажу нерухомості хотів показати, що можна отримати бюджетне житло, якщо знати, де і що шукати.

Придбаний дім міг шокувати будь-кого із потенційних покупців. Але не Джейка. Інвестор розповідає, що на час покупки приміщення, він знав, як бюджетно впоратися із всіма викликами та ще й заробити на цьому. Ділимося його досвідом.

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Купівля і ремонт: як зекономити

Джейк Нотман придбав інвестиційну нерухомість, коли йому виповнився 21 рік. На той час юнак попрацював агентом з продажу нерухомості та вирішив показати іншим, що можна стати власником житла, вкладаючи мінімум коштів.

Люди не вірять, коли я говорю їм, що можна купити будинок за 10 тисяч фунтів стерлінгів. Але для цього потрібно знати. де шукати,

– розповів Джейк.

Йому пощастило знайти закинутий будинок у Бернлі – постіндустріальному містечку у Великій Британії, де вартість нерухомості значно нижча за середній цінник по країні. Проте Джейк переконаний, що ця локація не буде настільки дешевою через кілька років.

"Місто розвивається в різних напрямках. А враховуючи, що воно знаходиться в менш ніж годині їзди від Манчестера, варто розуміти, що тут є попит на оренду з боку відомих роботодавців", – додає молодий інвестор.

Але на покупці житла за 10 тисяч фунтів стерлінгів все не завершилося. Низька ціна цієї нерухомості була зумовлена чорною пліснявою, сирістю та паразитами, якими кишіли залишки підлоги. Однак Джейк передбачив і цей момент.

Будинок до ремонту / Фото Mirror

Щоб зекономити на ремонті, чоловік звернувся до ради Бернлі, яка покрила половину суми ремонту, давши у безвідсотковий кредит 13 тисяч фунтів стерлінгів.

Під наглядом Джейка дім повністю видозмінився. Зараз тут сучасний ремонт, нові меблі, елегантне оздоблення. Всього на ремонт пішло 26 тисяч фунтів стерлінгів.

Будинок після ремонту / Фото Mirror

У будинок вже заселилися орендарі, коштом яких Джейк й сплачує заборгованість. При цьому експерти з оцінки нерухомості додають, що будинок можна продати за 65 тисяч фунтів стерлінгів, що в кілька разів перевищує суму початкового внеску.

Фото до та після ремонту / Фото Mirror

Джейк розповідає, що володіє сімома об'єктами нерухомості, серед них – комерційна будівля, яку він планує перетворити на 8 окремих офісів.