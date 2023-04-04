Оскарівська лихоманка: кожна кімната в цьому будинку передає атмосферу відомих фільмів

У Флориді продають неймовірний будинок з інтер'єром, що нагадує безліч оскароносних фільмів. Кожна кімната передє атмосферу конкретної стрічки.

"Я добре знайомий із Голлівудом, і це те саме, що піти на церемонію вручення "Оскара". Коли ви під'їжджаєте, "Оскар" буквально стоїть попереду і на встеленій червоній доріжці", – каже агент з розміщення реклами Едвард Джонстон.

Фанати кіно будуть в захваті від цієї атмосфери. Дім з'явився на ринку за 11,75 мільйона доларів.

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Кожна кімната – оскароносний фільм

Будинок вміщує аж 20 спалень і всі – з ванними кімнатами. Кожна з кімнат зроблена в стилі певної кінострічки. Наприклад, тут є спальні з тематикою "Зоряних війн", "Короля Лева", "Хрещеного батька", "Чарівника країни Оз".



Спальня в стилі фільму "Чарівник країни Оз" / Фото DeVore Design Спальня в стилі фільму "Чарівник країни Оз" / Фото DeVore Design

"Якщо ви відчините двері до кімнати "Роккі", то зазвучить музика з цього фільму. Якщо зайдете до кімнати "Бетмена", то відбудеться те саме", – розповідає Едвард Джонстон.

Агент з розміщення реклами каже, музика припиняється через кілька секунд, тому хвилюватися не слід. "Вона не грає цілу ніч", – сміється Джонстон.

Кімната в стилі фільму "Хрещений батько" / Фото DeVore Design

Окрім спалень, тут є величезна кухня з чотирма подвійними холодильниками, двома плитами, двома подвійними духовками та охолоджувачем для вина. Їдальня в домі розрахована аж на 37 людей.

Для розваг у будинку є баскетбольний майданчик, боулінг, ігрова кімната та, звичайно ж, кінозал.

Оренда цього голлівудського будинку становить приблизно 5000 доларів США за ніч. Винаймати можна мінімум на три ночі. За словами Джонстона, люди активно бронюють житло.

Герої з анімаційного фільму "Король лев" / Фото DeVore Design