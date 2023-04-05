Рідкісний скарб: на ринку з'явився середньовічний замок серед чарівної природи

В австралійському Спрінгфілді продають казковий замок у європейському стилі. Будинок оточує невеликий парк, тому навколо панують тиша і спокій.

Головна резиденція складається з двох поверхів. Поруч є гостьовий будинок, що вміщує дві спальні та додаткову гостьову студію. Він теж входить до вартості – 3 мільйони доларів.

Зверніть увагу Огляд інженерних мереж в новобудовах: види та призначення

Замок може стати затишним домом

Маєток розміщений на одному гектарі землі, який оточує невеликий парк. Він збудований з вапняку, оскільки власники хотіли, щоб будівля була іншого кольору, ніж фасад.

Замок вміщує сім спалень та сім ванних кімнат. Потенційні покупці можуть отримувати з нього хороший прибуток, здаючи в постійну оренду чи часткову – наприклад, для організації весіль.

Світла й сучасна вітальня / Фото Realestate

"Спрінгфілд – одне з найцентральніших передмість узбережжя з якісними місцевими школами, магазинами, та ігровими майданчиками – усе по дорозі. Власність отримала дуже позитивну оцінку з моменту виходу на ринок. Її визнали єдиним у своєму роді скарбом", – кажуть агенти з нерухомості.



Стильна кухня в чорно-білих кольорах / Фото Realestate

До того ж замок розміщений поблизу заповідника Румбалара, що створює відчуття приватності та спокою, якого зараз шукають багато покупців.

У будинку є невеличкий кінотеатр / Фото Realestate