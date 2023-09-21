Чи варто класти килим під стіл у вітальні: пояснюють експерти

Килим часто стелять під стіл у вітальні, бо це додає затишку та тепла. Окрім того, килимове покриття часто використовують як ацкент більш яскравого кольору. Та чи доречно стелити його саме під стіл – розповідають експерти.

Експерти кажуть, що загалом – так, добре стелити килим під стіл. Інколи це навіть може бути потребою. Однак і без винятків не обійшлось, про які експерти наполегливо радять усім знати.

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Килим під столом: коли варто стелити, а коли – ні

Перша причина постелити килим – вберегти підлогу від подряпин, які залишаються, коли кілька разів пересувають стільці або ж сам стіл. Саме тому варто шукати якісно виготовлений і зносостійкий килим, щоб він послугував багато років. До того ж експерти радять обирати килими з низьким ворсом або плоским плетінням, оскільки за ними легше доглядати.

Я б порекомендувала шерсть або суміш вовни для килима у вітальні. Шерсть протистоїть вицвітанню кольору та втраті форми протягом багатьох років. Вовну легше очистити від плям, і вона має додаткову властивість бути вогнестійкою, якщо свічка впаде зі столу,

– каже фахівчиня Келлі Квен.

У деяких вітальнях може бути шумно, а килим під столом допоможе знизити рівень шуму. Це друга вагома причина, чому варто його постелити.

"Для будинків з відкритим плануванням або високими стелями килими можуть виступати в ролі звукового буфера та покращити атмосферу", – каже нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

У яких випадках не варто стелити килим? Коли він буде недоречним у вашому інтер'єрі з огляду на стиль дизайну. Також експерти кажуть, що в домі, де є маленькі діти або тварини, теж краще цього уникнути. Господарям буде важко прибирати килим від шерсті, розлитого напою чи їжі, яка може часто падати зі столу.