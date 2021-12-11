У Києві впав попит на квартири у нових ЖК: як це вплине на ціни

За підсумками листопада 2021 року вартість житла на первинному ринку Києва залишається стабільною і до кінця року зростати не буде. Експерти пов'язують затишшя цін з падінням попиту на ринку.

Мінімальні цінові коливання – в межах 1,5 – 3% – спостерігалися ще на початку вересня і лише в деяких об’єктах бізнес- та преміумкласу, переважно на початкових стадіях будівництва.

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Динаміка цін у нових ЖК за класами

"Потенційні покупці бізнес- та преміального житла інвестують в об’єкти на початкових стадіях будівництва через обіцяний достатньо високий інвестиційний прибуток у майбутньому, що за прогнозами забудовників може скласти щонайменше 45% від вкладеної суми. Однак попит на такі об’єкти складає не більше 10% від загальної кількості покупців житла на первинному ринку Києва", – розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців нерухомості України Олена Гайдамаха.

За її даними, в об’єктах комфорт-класу та нових форматів категорії комфорт+, що сумарно складають понад 60% всіх ЖК, що зводяться, ціни досить стабільні та до кінця року не зазнають суттєвих змін. За останні місяці на первинному ринку житла спостерігається відчутне скорочення попиту: в об’єктах економкласу зменшення покупців становить понад 40%, в ЖК комфорт-класу більш як 30%, а в об’єктах бізнес- та преміумкласу зниження активності перевищує 25%. Зменшення кількості покупців стримуватиме забудовників від перегляду цін та стимулюватиме до надання потенційним покупцям знижок при придбанні квартир за умови 100% оплати вартості.

За її прогнозом, ціни у столиці залишатимуться незмінними, окрім 10 – 15% новобудов у передмісті, де квадратний метр може подорожчати максимум на 3 – 5%.

"Середні ціни на новобудови на околицях Києва на 25% нижчі, ніж у столиці. Саме тому частина потенційних покупців може переорієнтуватися з київських об’єктів на новобудови у найближчому передмісті. Вагомими факторами вибору об’єкта стануть стадія будівництва, рекреаційні та інфраструктурні можливості майбутніх ЖК, якість будівництва, розташування та репутація забудовника. Проте до кінця року масового подорожчання житла на околицях столиці не очікується. Первинний ринок Київського регіону перебуває в стадії цінової стабілізації", – підкреслила експертка.