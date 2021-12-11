У Києві впав попит на квартири у нових ЖК: як це вплине на ціни
Джерело:The Page
За підсумками листопада 2021 року вартість житла на первинному ринку Києва залишається стабільною і до кінця року зростати не буде. Експерти пов'язують затишшя цін з падінням попиту на ринку.
Мінімальні цінові коливання – в межах 1,5 – 3% – спостерігалися ще на початку вересня і лише в деяких об’єктах бізнес- та преміумкласу, переважно на початкових стадіях будівництва.
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Динаміка цін у нових ЖК за класами
"Потенційні покупці бізнес- та преміального житла інвестують в об’єкти на початкових стадіях будівництва через обіцяний достатньо високий інвестиційний прибуток у майбутньому, що за прогнозами забудовників може скласти щонайменше 45% від вкладеної суми. Однак попит на такі об’єкти складає не більше 10% від загальної кількості покупців житла на первинному ринку Києва", – розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців нерухомості України Олена Гайдамаха.
За її даними, в об’єктах комфорт-класу та нових форматів категорії комфорт+, що сумарно складають понад 60% всіх ЖК, що зводяться, ціни досить стабільні та до кінця року не зазнають суттєвих змін. За останні місяці на первинному ринку житла спостерігається відчутне скорочення попиту: в об’єктах економкласу зменшення покупців становить понад 40%, в ЖК комфорт-класу більш як 30%, а в об’єктах бізнес- та преміумкласу зниження активності перевищує 25%. Зменшення кількості покупців стримуватиме забудовників від перегляду цін та стимулюватиме до надання потенційним покупцям знижок при придбанні квартир за умови 100% оплати вартості.
За її прогнозом, ціни у столиці залишатимуться незмінними, окрім 10 – 15% новобудов у передмісті, де квадратний метр може подорожчати максимум на 3 – 5%.
"Середні ціни на новобудови на околицях Києва на 25% нижчі, ніж у столиці. Саме тому частина потенційних покупців може переорієнтуватися з київських об’єктів на новобудови у найближчому передмісті. Вагомими факторами вибору об’єкта стануть стадія будівництва, рекреаційні та інфраструктурні можливості майбутніх ЖК, якість будівництва, розташування та репутація забудовника. Проте до кінця року масового подорожчання житла на околицях столиці не очікується. Первинний ринок Київського регіону перебуває в стадії цінової стабілізації", – підкреслила експертка.
Вторинний ринок: ціна досягла піку
У листопаді не сталося значних цінових змін і на вторинному ринку житла. Карантинні обмеження не значною мірою вплинув на рівень попиту – в середньому кількість потенційних покупців скоротилася на 15 – 20%. Це стосується переважно об’єктів, зведених після 2000 року, ціни на які вищі за малогабаритні квартири радянського часу.
Відкладені через пандемію угоди будуть реалізовані протягом 1,5 – 2 місяців після завершення періоду карантинних обмежень, вважає Гайдамаха.
Вартість квартир на вторинному ринку Києва досягла свого економічно мотивованого максимуму. І без суттєвого зростання попиту їхній перегляд є малоймовірним. Саме тому у найближчі кілька місяців не варто очікувати суттєвих цінових змін,
– підкреслила фахівчиня.
За її словами, нова хвиля подорожчання квартир можлива лише за умов різкого зростання попиту, що на 20% має бути вищим за пропозицію. Натомість після реалізації відкладених угод, зростання кількості покупців очікується на рівні 3-5% щомісяця, що суттєво не вплине на цінову кон’юнктуру.