На якому місці Київ: назвали трійку міст з найдорожчими цінами на оренду житла

Багато українців назвуть Київ, якщо спитати їхню думку щодо міста з найдорожчими цінами на оренду. Та насправді столиця займає третю сходинку.

За даними офіційної статистики, найдорожче оренда коштує в Ужгороді. За останній рік ціни там зросли на 46,2% – до 12 731 гривня. На другому місці – Львів, де вартість підвищилася на 7,4% – до 11 789 гривень. Київ замикає трійку: оренда однокімнатної квартири у столиці обійдеться у 8 727 гривень або на 14,3% більше, ніж рік тому.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Київ втратив статус міста з найдорожчою орендою

Хоча столиця вже не перша в списку, постійний наплив переселенців впливає на поступове зростання вартості оренди.

За словами генерального директора Рієлторського об'єднання "Простор" Сергія Курганова, на деякі позиції орендні ставки зросли навіть до 20%.

Вартість оренди вже вийшла на довоєнний рівень, щоправда, лише у гривневому еквіваленті, у доларовому ще не дотягує,

– зазначив експерт.

Останнім часом найпомітніше змінилися ціни на двокімнатні квартири. Винайняти їх в середньому коштує 18 тисяч гривень на місяць, або на 10,5% більше, ніж у грудні. Квартиру з трьома кімнатами власники оцінюють у 30 тисяч гривень, а це на 4,5% більше, ніж минулого місяця.

Найменше, на 1,5%, Однокімнатні помешкання подорожчали несуттєво – на 1,5% до 13 тисяч гривень.

Сергій Курганов каже, що власники квартир та орендарі практично повернулися до стандартних умов укладання договорів. Терміни стали довшими — від 6 місяців або 1 року.

Скільки коштує орендувати житло в Ужгороді

На вторинному ринку однокімнатну квартиру можна винайняти за ціною від 8 тисяч гривень на місяць, двокімнатну – від 10 до 12 тисяч гривень, трикімнатну – від 13 до 15 тисяч.

Винаймати нове сучасне житло значно дорожче. Однокімнатна квартира у новобудові коштує від 400 доларів, двокімнатна – від 500 доларів, а трикімнатна – вже від 600 доларів.

Ціни залежать від ремонту у квартирі, мебльованості, комплексу, його розташування та інфраструктури.