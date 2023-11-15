Які кольори найкращі для кімнат, що виходять на південь: ось варіанти

Кімнати, які виходять на південь, є теплими та світлими в будь-яку пору року. Дізнайтеся, які кольори фарб доречно обирати для покриття стін у таких приміщеннях.

У світлих кімнатах можна використовувати, як яскраві відтінки, так і нейтральні чи ніжні. Що стосується темних тонів, то дизайнери про них не згадують.

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Пам'ятайте, що вибір кольору є суб'єктивним, і на це рішення впливатиме не лише рівень освітленості в кімнаті, а й навколишні меблі та декор.

Спробуйте гарячі відтінки, наприклад помаранчевий

Природне освітлення в кімнаті, що виходить на південь, тепле та сильне, що чудово підходить для насичених, яскравих кольорів. Зверніть увагу на жовті, помаранчеві та червоні тони.

Кухня відкритого плану з помаранчевими стінами / Фото Paint & Paper Library

Додайте прохолоди за допомогою ніжно-блакитного

Холодний синій і зелений особливо добре врівноважують тепле сонячне світло, а більш м’які їхні відтінки створюють заспокійливу атмосферу.

Aegean Teal – один із найбільш продаваних кольорів фарби Бенджаміна Мура / Фото Benjamin Moore

Використайте універсальний білий

Все ще не можете визначитися з найкращим кольором для стін? Що ж, не хвилюйтеся, бо з білою фарбою ви точно не помилитеся. Це – постійний фаворит дизайнерів. Головне обирайте чистий білий, без будь-яких відтінків.

Біла вітальня у сільському стилі / Фото Brad Ramsey