Ці звичні кольори штор можуть зіпсувати вашу кімнату: дізнайтеся, які саме та чому

Вибрати колір штор досить легко, та значно важче підібрати правильний тон, який буде підходити до колірної палітри в кімнаті. Якщо зробити це неправильно, то навіть бежеві штори можуть зіпсувати вигляд кімнати.

Штори слугують обрамленням для наших вікон і часто задають тон усій кімнаті. Дізнайтеся, як той чи інший відтінок може зіпсувати інтер'єр, коли ми обираємо необдумано.

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Бежевий

Багато хто вибирає штори нейтральних тонів з думкою, що з ними важко помилитися. Проте часто завіси бежевого відтінку просто зливаються з кольором стін, який найчастіше є теж нейтральним.

Це призводить до відсутності контрасту і може зробити простір плоским і нудним. Замість цього подумайте про те, щоб обрати штори насиченішого кольору, щоб оживити кімнату,

– зазначив нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

Багато дизайнерів погоджуються з Артемом, кажучи, що "нейтральні штори, які надто щільно прилягають до стіни, можуть надати кімнаті однотонного й плоского відчуття". Краще обирати штори темнішого або світлішого відтінку, ніж стіна.

Синій

Деякі відтінки синього можуть здаватися надто прохолодними і стерильними, тоді як інші – сміливими та візуально приголомшливими. Вибираючи сині штори, враховуйте насиченість, а також загальну колірну гаму кімнати.

Дизайнери радять обирати м'який блакитний, який створює відчуття спокою та безтурботності, для спалень. Для віталень можна обирати чорнильно-блакитний у випадку, якщо ви хочете додати драматизму та вишуканості.

Також враховуйте кількість денного світла, яке потрапляє в кімнату. Уникайте темно-синіх відтінків у приміщенні, де проникає мало природного світла, – кімната стане дуже темною.

Червоний

Сміливі кольори потребують дуже обережного підходу. "Червоний – це потужний колір, який може надмірно привертати увагу й напружувати, якщо використовувати його яскраві відтінки. Натомість глибокий винно-червоний може додати багатства та витонченості простору", – каже Артем Кроповінський.

Яскраво-червоні штори в спальні можуть бути невдалим вибором / Фото James Merrell