Який колір обрати для стін на кухні, якщо шафи темні: три безпрограшні варіанти
Джерело:Homes & Gardens
Дизайнери інтер'єрів обожнюють темні меблі на кухні, адже вони створюють вишукану й затишну атмосферу. У які кольори краще фарбувати стіни, які є своєрідним фоном для шаф, – дизайнери назвали три варіанти.
Темні кухонні шафи набули великої популярності протягом останніх кількох років. Від темно-синіх до насичених винних – є багато кольорів і відтінків меблів, які справді стануть гарною родзинкою кухні. Дизайнери підказали, які тони фарби можна підібрати для стін, якщо ви вирішили встановити темні шафи.
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Ніжно-рожевий
Якщо кухонні шафи бордові, насичено-фіолетові або чорні, оздоблення стін м'яким відтінком рожевого – найкраща ідея.
Ми любимо використовувати дуже м'які рожеві фарби, такі як Farrow & Ball's Setting Plaster або Dead Salmon, якщо шафи темні чи чорні, оскільки вони пом'якшують стіни без появи зайвих маніпуляцій,
– кажуть провідні дизайнери.
Такий самий відтінок, як шафи
Ще один гарний варіант – поринути в темряву й пофарбувати стіни в такий самий колір, який мають шафи. Це створить відчуття згуртованості й затишку. Дизайнери використовують такий прийом у кімнатах, "які часто є серцем дому".
Брудно-білий
Стіни світлого кольору створять чудовий контраст з темними шафами. Якщо ви любите такий ефект, то можете сміливо застосувати його. Проте важливо обрати фарбу брудно-білого кольору, бо яскравий білий відтінок створить надто різкий контраст. Це неправильне поєднання викликає у багатьох людей відчуття "клінічності", наче в лікарні.