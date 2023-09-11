Який колір найбільше привертає увагу: дізнайтеся найсміливіший колір у вашому інтер'єрі

Якщо ви хочете зробити сміливий акцент у своєму домі, то додайте в інтер'єр яскравих кольорів. Щоправда, з-поміж них є один особливий колір, який привертає найбільше уваги.

Додавання сміливих колірних акцентів у простір за допомогою хитрих трюків з фарбою допоможе зробити навіть найбільш нейтральні кімнати цікавішими. Експерти та дизайнери назвали колір, який має особливу силу в дизайнах інтер'єру

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Особливий колір, який привертає найбільше уваги

Експерти кажуть, що оформлення червоним вважається найбільш вдалим способом створити максимально привабливий простір. Однак з цим кольором треба бути обережними, тобто використовувати в міру. Якщо хочете пофарбувати стіни, то оберіть одну акцентну та підберіть до цієї кімнати, наприклад, диван та стільці.

До речі, існує конкретне наукове пояснення, чому червоні найкраще привертають нашу увагу.

Червоні кухонні шафи / Фото Kitchen Makers

"Коли ми дивимось на колір, то хвилі певної довжини цього тону потрапляють у наші очі та на частину мозку, яка називається гіпоталамусом. Колір, який має найкоротшу довжину хвилі, найшвидше потрапляє в поле зору. Першим серед таких є якраз червоний", – пояснює директор із дизайну інтер'єру компанії Lick Наталі Бредлі.

Наприклад, якщо ви пішли на вечірку, і лише одна людина була одягнена в червоному, вашу увагу спочатку привернула би саме вона. Ось чому всі знаки зупинки червоні – це колір, який найбільше впадає в очі.

В інтер'єрах дизайнери радять використовувати більш природні відтінки червоного, такий як земляний теракотовий або ягідний червоний для витонченої родзинки.

Ягідний червоний у спальні / Фото Pearson Lyle

"Гарне поєднання кольорів, яке зараз дійсно в тренді, – це блідо-блакитний з яскравим лаково-червоним – я бачу це поєднання всюди. Наприклад, пограйте з гардеробом у червоному кольорі, а потім у блідо-блакитному. Збалансування теплого тону з більш холодним дійсно допомагає", – каже Бредлі.

Якщо ви зовсім не любите червоний, можете обрати гарячий апельсин та яскравий рожевих. Ці тони будуть не такі яскраві, як червоні.