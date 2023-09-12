Як використовувати колірне коло для дизайну інтер'єру: це найкращий спосіб підібрати тони

Якщо ви не знаєте, як правильно поєднати кольори чи які тони є ідеальною парою до вашого улюбленого, колірне коло – ваш рятівник. За допомогою цього інструменту можна визначити найкращі колірні комбінації.

Що таке колірне коло? Це зручний інструмент, який показує, як первинні, вторинні та третинні кольори співвідносяться один з одним. Іншими словами, це допомагає вам швидко побачити, які кольори поєднуються між собою. Розповідаємо, як правильно використовувати колірне коло.

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Що таке колірне коло

Колірне коло створив Ісаак Ньютон для визначення різних взаємозв’язків між кольорами в спектрі. Воно, по суті, є візуальним представленням 12 кольорів у колі: від основних відтінків до вторинних кольорів тощо.

Колірне коло забезпечує чітке та миттєве візуальне уявлення про те, які саме відтінки контрастують між собою, які можна використовувати як акценти з іншими тонами тощо.

Структурно на колі є три основні кольори: червоний, жовтий і синій; три вторинні кольори: зелений, помаранчевий і фіолетовий (де два основні кольори змішуються, щоб утворити інший).

І також є шість третинних кольорів – суміші основного та вторинного кольорів. Це червоно-оранжевий, жовто-оранжевий, жовто-зелений, синьо-зелений, синьо-фіолетовий і червоно-фіолетовий.

Теплі кольори (червоні, жовті та рожеві) представлені з одного боку. З іншого боку ви знайдете холодніші відтінки (синій, зелений і фіолетовий).

Монохроматичні колірні схеми

Синій маленький диван та сині візерункові шпалери / Фото Mulberry Home

Монохроматичні кольори (також їх називають аналогічними) належать до однієї колірної сім’ї. Вони створюють схему, яка є поєднанням відтінків одного і того самого кольору.

Це може бути, наприклад, поєднання синього та індиго. Щоб використовувати колірне коло для підбору аналогічних кольорів, дотримуйтеся порад:

виберіть основний колір;

подивіться на тони, які розташовані по обидва боки від основного.

Це і будуть ваші другий та третій кольори.

Синій маленький диван та сині візерункові шпалери / Фото Mulberry Home

Додаткові кольорові схеми

Додаткові кольори – це ті, що розташовані напроти основного кольору, наприклад червоний і синій. Коли їх поєднати в інтер'єрі, вони виглядають просто чудово.

Тобто вам знову ж таки потрібно обрати основний колір і просто подивитися на протилежний бік колірного кола.

Синій передпокій з яскраво-червоною лавою / Фото Sarah Kaye Representation Ltd

Контрастні кольорові схеми

Контраст обов'язково створюють темний і світлий колір. Вони розташовані з протилежних сторін кола, наприклад, темний синій і більш світлий колір з іншого сімейства тонів – жовтий.

Синя спальня з жовтими дверима та аксесуарами / Фото Future