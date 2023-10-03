Маєток, де жили Дженніфер Лопес і Бен Аффлек продають за шалену суму: яка вартість розкоші

На ринку з'явився розкішний будинок, який раніше орендувала зіркова пара. У цьому величезному маєтку в Беверлі-Гіллз тимчасово жили Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

Величезний "зірковий" особняк розташований на площі 1,2 гектара. Власник маєтку хоче отримати за нього цілих 85 мільйонів доларів.

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Маєток розташований в одному з найкращих місць

Будинок розміщений в глухому куті, тобто максимально усамітнений. "Це справді один з найбільш приватних маєтків, які ви можете собі уявити", – каже агент з нерухомості, який займається продажем маєтку.

Раніше в будинку жили не тільки Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Ним володіла зіркова пара Денні ДеВіто та Ріа Перлман протягом 20 років.

Цікаво, що до власності належить не лише один будинок – тут тисячі квадратних метрів розкішного простору. Налічується аж п'ять будівель: основна резиденція, будинок біля басейну, театр, апартаменти в саду та додаткова будівля.

Поєднання класичних і сучасних деталей в інтер'єрі / Фото Adrian van Anz

Головний будинок має площу понад 2 300 квадратних метрів. Він приголомшує своїм традиційним стилем і просторими житловими приміщеннями. Тут є офіційна вітальня, їдальня, сімейна кімната з баром, дві кімнати для персоналу з ванною кімнатою, ліфт і основна спальня з подвійними ванними кімнатами та приватним балконом.

У додатковій будівлі площею 260 "квадратів" є додаткова спальня з ванною кімнатою, сауна, тренажерний зал, бар і друга сауна для персоналу.

Серед цікавого можна побачити стіну для скелелазіння спальні, секретні двері офісу, що ведуть до ванної кімнати, винний льох, сигарну кімнату та три автомобільні ліфти в гараж.