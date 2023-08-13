Які кольори будуть трендовими для килимів у 2024 році: відповідь дизайнерів

Хочете купити новий килим? Якщо так, то зверніть увагу на ці поради від дизейнерів інтер'єру. Вони розповіли про нові тенденції кольору на 2024 рік.

Покриття для підлоги є важливим компонентом у всіх ідеях декору вашого будинку. Тож обираючи його, добре думайте над кольором. Враховуйте тони кімнати, стиль дизайну та звертайтеся до трендів. Ось, які відтінки будуть актуальні у 2024 році.

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Світлі та землисті відтінки: слонова кістка, бежевий і світло-коричневий

Здається, що ці відтінки ніколи не вийдуть з моди. Дизайнери підтвердили, що вони будуть популярні також у 2024 році.

Британська дизайнерка інтер'єрів Наомі Естлі Кларк каже: "Ніщо не може зрівнятися з килимом нейтральних тонів, особливо в спальнях, де створення спокійної атмосфери є ключовим завданням".

Нейтральний килим є чудовим фоном для яскравих або насичених меблів, цікавого чи візерункового декору. Це ідеальне чисте полотно для підлоги.

Темні натуральні: моховий та оливковий

Деякі дизайнери прогнозують відродження більш темних землистих тонів для килимів у 2024 році. Популярними будуть моховий та оливковий.

Створити схему кімнати навколо килима більш насиченого кольору, звичайно, складніше, але результат може бути справді неймовірним. Мохові та оливкові килими будуть доречні у затишних вітальнях або в коридорах, на сходах. Вони створять легку та розслабляючу атмосферу, наче ви гуляєте по лісовій галявині.

Теплі: сієна, умбра й теракотовий

Експерти кажуть, що світліші та тепліші відтінки додадуть кімнаті відчуття простору та розкоші. Обирайте цікаві кольори, такі як: сієна, умбра і теракота.

"Наступного року ми побачимо більше кольорів карамелі, шафрану, сієни та теракоти. Вони доречні здебільшого для ретрообразу, але якщо ви знаєте, як їх поєднувати правильно, то можете створити ідеальний дизайн", – говорять дизайнери

Біля дивану кремового кольору ви можете постелити теракотовий килим. Також можете поставити темно-зелені крісла на карамельний килимок – одне з наймодніших поєднань.