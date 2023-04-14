П'ять кольорів штор, які не варто обирати для спальні

Нехтувати відтінками штор у спальній не варто. Адже кожен колір по-різному впливає на ваш настрій і сон.

Експерти з питань здоров'я та дизайнери погоджуються, що колір штор впливає на вашу психіку в спальні. Тобто це відображається на якості сну та загальному самопочутті вранці.

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П'ять кольорів штор, яких варто уникати в спальнях

Такі кольори, як червоний, чорний, фіолетовий і помаранчевий, викликають певні емоції, яким не місце в спальні,

– застерігає Кенні Джонсон.

Експертка припускає, що ці тони можна використовувати як акценти в кімнаті, але точно не більшою мірою, особливо тоді, коли колір відбирається на світлі.

Червоний

"Червоні кольори – яскраві та інтенсивні, вони стимулюють мозкову діяльність і можуть викликати почуття хвилювання чи гніву", – кажуть експерти. Багато червоного у спальні може підвищити частоту пульсу та змусити прокинутися.

Червоний також є одним із найбільш енергійних кольорів. Він символізує конфлікт, небезпеку та владу – усе те, що є небажаним у просторі, де ви намагаєтесь розслабитися та заснути.

Оранжевий

Як і червоний, помаранчевий також уникають через його енергійні властивості. Дизайнер інтер'єру Пейдж Андерсон каже, що цей відтінок стимулюватиме активність нашого мозку та тіла та змусить почуватися більш пильними.

Оранжеві штори не варто вішати у вітальні / Фото Almay

Фіолетовий

Коли мовиться про фіолетовий колір, люди думають, що він заспокійливий. Насправді фіолетовий може заважати спати в довгостроковій перспективі.

Якщо ви використовуєте фіолетовий як акцентний колір на шторах або постелі, переконайтеся, що ви не перегнули з кількістю. Він стимулює додаткову сонливість, яка заважатиме нормально спати.

Жовтий

Важко помилитися з жовтим – радісний колір, який наповнює простір позитивом. Жовтий стимулює надмірну бадьорість, що заважає мозку розслабитися та відпочити.

Яскраві кольори, насамперед жовтий, заважатимуть заснути / Фото Future

Чорний

Чорний може здатися найкращим кольором, який можна обрати для штор. Він має здатність блокувати сонячне світло, яке може заважати спати вранці.

Однак цей колір завіси "відомий тим, що викликає в мозку сигнал настороженості, ускладнюючи засинання". Тому краще пошукати інші кольори, які блокуватимуть світло вранці.