Псують настрій: три кольори, з якими треба бути обережними в дизайні інтер'єру

Наші домівки – це наші притулки, місця, де ми завжди маємо почуватися добре та в безпеці. Тому експерти закликають уважно обирати кольори для кімнат, адже вони здатні впливати на психологічний стан.

Колір має силу впливати не лише на естетику кімнати, але й на наші найглибші почуття, особисті спогади, думки та поведінку.

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"Якщо ви хочете будь-яких позитивних особистих змін, ви повинні спочатку звернути увагу на своє оточення. Нам усім потрібні помешкання, які підтримують, а не підривають наш добробут. Перше, з чого варто почати, – це колір", – пише експертка Мішель Огундехін у своїй книжці "Happy Inside".

Тут психологи, декоратори та експерти з інтер'єрів розповідають про три кольори, які можуть погано впливати на наш емоційний стан.

Будьте обережні з червоним

Червоний нагадує нам про небезпеку та є кольором, який викликає злість, а також є одним із найбільш напружених кольорів в історії.

Червоний може активувати інстинкт "бійся або тікай": фізіологічну реакцію, яка виникає у відповідь на загрозу. Також червоний може викликати реакції в організмі, схожі на ті, що ми відчуваємо під час стресу: прискорене серцебиття, загострення чуттів і навіть підвищення температури тіла.

Водночас червоний також має багато позитивних конотацій. Він символізує любов, силу та мотивацію. Цей відтінок має здатність привертати увагу, пробуджувати пристрасть і чуттєвість, а також, як відомо, стимулює вироблення мелатоніну та допомагає пам'яті.

Тож використовувати червоний можна, але як акцентний колір, щоб уникнути поганих відчуттів. Ставтеся до нього з обережністю.

Зверніть увагу на погані психологічні риси сірого

Чистий сірий колір не має жодних позитивних якостей чи переваг. Хоча деяких людей він заспокоює, більшість з нас – змушує почуватися пригніченими та "впадати в сплячку".

Але чому тоді сірий колір такий популярний? Річ у тім, що коли життя здається заплутаним, ми робимо все можливе, щоб мінімізувати перевантаження та плутанину. Багато людей використовують сірий, щоб забути про напруженість або хаотичність у своєму житті хоча б вдома. Тобто цей колір їх заспокоює, про що мовилося раніше.

Не зловживайте чорним

Інтенсивно насичений чорний здатен стимулювати розум. Це, зрештою, стосується не лише чорного, а й усіх інших кольорів.

Яскравий, темно-синій тон фізично підбадьорює, не дає розслабитися. Однак його м'який та світлий відтінок заспокоює та розраджує. Чим глибший жовтий, тим він має сильніший емоційний ефект. Але його пастельний відтінок розслабляє та викликає спогади про щасливіші моменти та теплі, сонячні дні.

Пам'ятайте, що не всі бачать або відчувають кольори однаково. Використання правильного тону в правильній пропорції та в потрібному місці має першочергове значення.