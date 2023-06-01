Робить людей щасливими: як виглядає веселкова вулиця в британському місті

У британському місті Ньюарк-он-Трент є кольорова вулиця, яка дарує гарний настрій усім перехожим. Там розташовані будинки з яскравими вхідними дверима різних кольорів.

Місцеві жителі назвали вулицю в графстві Ноттінгемшир "Баламорі". Люди порівняли її з дитячим телешоу Balamory, де кожен герой мав свою колірну палітру, яка відповідала будинку, де вони жили.

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Усі двері пофарбовані в різні яскраві кольори

Кожен із 16 будинків на лівому боці Вілсон-стріт у Ньюарку має різні кольори дверей: від рожевого до зеленого та від жовтого до синього.

Незважаючи на те, що деякі двері мають однаковий колір, немає двох однакових будинків, розташованих поруч.

Одна із мешканок кольорової вулиці Вірджинія Робінсон розповіла, що коли вона вперше переїхала сюди (понад 30 років тому), усі вхідні двері були одного кольору – зеленого. Але орендодавець і власник будинку вирішив додати ще барв. Відтак кожен будинок отримав свій унікальний колір.



Вулиця "Баламорі" / Фото Laycie Beck

"Спочатку вони були всі зелені, яскраво-зеленого відтінку, можливо, трохи темніші, а потім землевласник вирішив пофарбувати їх у різні кольори. У нас були зелені, рожеві, фіолетові, чорні", – розповідає Вірджинія Робінсон.

За словами іншої мешканки, орендодавець дає своїм орендарям обрати колір дверей, і вони можуть змінити його, якщо захочуть.

"Приблизно щороку він фарбує і запитує, якого кольору ви хочете, щоб були ваші двері. Раніше я жила під номером 12 і вибрала жовтий", – каже Хейзел Аркаріс.

Веселкова вулиця дарує багато радості перехожим. "Я завжди чую, як діти проходять повз і їхні батьки запитують їх, якого кольору двері. Це просто робить людей щасливими", – додає Хейзел.