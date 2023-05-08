Які кольори поєднуються з коричневим: добірка від експертів
Джерело:homes and gardens
Універсальний, землистий та нейтральний, який робить простір затишним, – усе це про коричневий колір. Його можна поєднувати з багатьма відтінками, щоб зробити гарні акценти.
Фахівчиня Сюзанна Дуен каже: "коричневий колір, міцно вкорінений у природі, є надійним і позачасовим. Це тепліша та сучасніша альтернатива сірому полотну, і вона поєднується практично з будь-яким кольором".
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Дизайнерка інтер'єру Моллі Кідд ділиться: "Працюючи з коричневою колірною гамою, ми любимо використовувати земляні тони, включаючи вершково-білий, темно-коричневий, оливково-зелений і темно-червонувато-коричневий".
Коричневий легко поєднується і з пастельними, і з яскравими відтінками. Ось 8 ідеальних поєднань.
Темно-синій
Коричневий в гармонії із синім / Фото Jamie Haller
Оливковий
Білий
Темно-помаранчевий
Темно-помаранчеві деталі роблять гарні акценти / Фото Future
Персиковий
Бежевий
Блідо-жовтий
У білій кухні вдало поєдналися коричневі меблі з блідо-жовтою шафою / Фото deVOL