Які кольори поєднуються з коричневим: добірка від експертів

Універсальний, землистий та нейтральний, який робить простір затишним, – усе це про коричневий колір. Його можна поєднувати з багатьма відтінками, щоб зробити гарні акценти.

Фахівчиня Сюзанна Дуен каже: "коричневий колір, міцно вкорінений у природі, є надійним і позачасовим. Це тепліша та сучасніша альтернатива сірому полотну, і вона поєднується практично з будь-яким кольором".

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Дизайнерка інтер'єру Моллі Кідд ділиться: "Працюючи з коричневою колірною гамою, ми любимо використовувати земляні тони, включаючи вершково-білий, темно-коричневий, оливково-зелений і темно-червонувато-коричневий".

Коричневий легко поєднується і з пастельними, і з яскравими відтінками. Ось 8 ідеальних поєднань.

Темно-синій



Коричневий в гармонії із синім / Фото Jamie Haller

Оливковий

Коричневі штори та стіл на тлі оливкової стіни / Фото Ryann Swan Design

Білий

Білий чудово поєднується з усіма кольорами, коричневий – не виняток / Фото Shapeside Design

Темно-помаранчевий



Темно-помаранчеві деталі роблять гарні акценти / Фото Future

Персиковий

Персиковий диван став родзинкою у коричнево-білій кімнаті / Фото Rachael Smith Photography

Бежевий

Бежевий є універсальним кольором, тому теж поєднується з коричневим / Фото Davide Lovatti

Блідо-жовтий



У білій кухні вдало поєдналися коричневі меблі з блідо-жовтою шафою / Фото deVOL

Чорний

Чорні акценти на тлі коричневих меблів / Фото Rachael Smith Photography