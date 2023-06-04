Три чудові дерев'яні котеджі, які будуть ідеальними для літнього відпочинку
Джерело:Realtor
Якщо ви любите відпочивати в горах, біля озер, на мальовничій природі, то вам сподобаються ці три дерев'яні будиночки. Розташовані подалі від суєти, вони є чудовим місцем для відпочинку в теплу погоду.
Ціни на котеджі доволі невисокі, враховуючи середню вартість будинків у США. Окрім того, це дуже гарні помешкання на природі, які створюють атмосферу життя в мальовничому селі.
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Вінлок, штат Вашингтон
- Ціна: 425 тисяч доларів
Не лише для відпочинку: з трьома спальнями та безпосереднім розташуванням біля школи цей будинок може стати комфортним місцем проживання для сім'ї. Площа нерухомості – 213 квадратних метрів.
У теплу погоду власники можуть насолоджуватися свіжим повітрям і гарними краєвидами.
Едвардс, штат Міссісіпі
- Ціна: 294 900 доларів
Низька ціна, велика цінність: хоча це найдешевший будиночок, він розташований на найбільшій ділянці площею 6,6 акра. У котеджі є три спальні та стильна кухня.
Грін Маунтін, штат Північна Кароліна
- Ціна: 345 тисяч доларів
Маленький, але затишний: цей дивовижний будинок площею 83 квадратних метрів збудували в 1972 році. Незважаючи на це, він доглянутий та зручний. Тут є простора кухня, чудовий кам'яний камін і дві спальні зі склепінчастою стелею.
Поруч з житлом є великий сарай або гараж. Там можна паркувати своє авто, але попередні власники використовували його як конюшню. Також біля будинку є гарний ставок з ліліями.