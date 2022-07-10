У світі різко впаде кількість угод з нерухомості: у чому причина

Кількість угод з нерухомістю суттєво впаде, а ціни на неліквідні об'єкти – знизяться. Це пов'язано з новою парадигмою ставок, які постійно зростають, та світовою економікою, яка зазнає постійних потрясінь.

Про це у новому інтерв'ю розповів глава європейського відділу нерухомості Brookfield Asset Management Бред Хайлер.

Читайте також Квартира з панорамними вікнами: чи купуватимуть таке житло після завершення війни

Кількість угод зменшується, але ситуація 2008 року не повториться

Хайлер, компанія якого керує глобальними портфелями нерухомості на 52 мільйони доларів у Великій Британії та Євросоюзі, зазначив, що інвестори зіткнулися зі стрімким погіршенням економічних перспектив. За його словами, швидкі зміни та негативні настрої щодо майбутнього світової економіки призвели до серйозних коригувань ринку. Він також наголосив, що цей перехід охолоджує ринок нерухомості.

Банки стали більш вибірковими, менш схильними до ризику. Ми очікуємо, що кількість угод значно скоротиться – вона вже зменшується,

– зауважив Хайлер.

Крім того, експерт упевнений, що на ринку домінуватимуть "активи вищої якості". Водночас, попередив він, ціни старих об'єктів та неякісної комерційної нерухомості можуть різко знизитися. Це пов'язано із тим, що високі відсоткові ставки та інфляція позначаться на розмірах витрат власників нерухомості.

Складна ситуація може виникнути, коли орендодавці прийдуть рефінансувати іпотеку, попередив Хайлер. Оскільки ставки швидко зростають з початку року, а попит орендарів на старі офісні приміщення знижується, обсяги запозичень для деяких можуть перевищити прибуток від оренди.

Також Хайлер заявив, що повторення ситуації 2008 року, коли під час глобальної кризи обвалився і ринок нерухомості, не відбудеться. Як мінімум через те, що в орендодавців налічується набагато менше боргів.

Банки набагато надійніші, а умови угод, як правило, м'якші. Але ще рано давати точні прогнози, подивимося, що буде далі,

– зазначив Хайлер.

Brookfield Asset Management: довідка

Brookfield Asset Management – ​​канадська компанія з управління активами, яка працює з глобальним портфелем у розмірі 510,6 мільярда доларів, інвестованим для своїх клієнтів. Активи фірми зосереджені у нерухомості, відновлюваних джерелах енергії, інфраструктурі та приватному бізнесі.