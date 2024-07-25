Річ у кольорі: кухня Гвінет Пелтроу проста, але водночас дуже розкішна

Гвінет Пелтроу часто асоціюють із яскравою, легкою та повітряною естетикою. Це стосується також її уподобань щодо дизайну інтер'єру.

В будинку акторки можна побачити багато світлих нейтральних відтінків. Проте для кухонних шаф вона обрала нестандартний тон.

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На кухні акторки багато чорного

На інстаграм-сторінці Гвінет Пелтроу опублікувала відео зі своєї кухні. На ньому акторка стоїть на тлі виразних чорних шаф з матовим покриттям. Вони контрастують з пофарбованою в білий панельною стелею.

Гвінет Пелтроу готує на своїй кухні: дивіться відео

Чорний колір у великій кількості зазвичай не використовують через побоювання, що він створить тривожне відчуття. Та кухня Пелтроу доводить, що за правильно використання чорна фарба додає витонченості в інтерʼєр.

Чорна фарба, яку часто вважають сміливою та драматичною, робить витончений акцент у сучасному дизайні інтер'єру. Чорний колір не завжди такий потужний. Його часто використовують для елегантності,

– каже дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Чорний може викликати різні настрої: від безтурботних і заспокійливих до драматичних. Він часто слугує фоном, який робить помітними інші кольори та текстури помітними.

Ліхтенштейн каже, що для того, аби простір із чорною фарбою залишався збалансованим, треба створити контраст.

Поєднуйте чорний зі світлішими кольорами, щоб кімната не виглядала занадто темною або закритою. Білий, кремовий і світло-сірий створюють разючий контраст, завдяки якому простір відчувається відкритим і повітряним,

– зазначає дизайнерка.

Улюблена чорна фарба дизайнерів (яка майже точно збігається з фарбою, як у Пелтроу) – це варіант від Бенджаміна Мура.