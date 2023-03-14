П'ять кухонних трендів, які будуть актуальні завжди

Тенденції дизайну кухні приходять і відходять. Однак є певні класичні варіанти, які завжди будуть в моді.

Якщо ви хочете облаштувати кухню, яку будете любити протягом багатьох років, дотримуйтеся позачасових тенденцій. Наприклад, білий колір в інтер'єрі завжди актуальний.

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Білі шафи

Вони завжди виглядатимуть чисто та свіжо. Подумайте, скільки темних або чорних кухонь ви коли-небудь бачили?

Зупиніться на білому кольорі, якщо ви переробляєте кухонне приміщення. Цей відтінок до того ж допомагає відбивати світло, роблячи вашу кімнату візуально більшою. Білий колір поєднується з будь-яким іншим відтінком, що теж є великим плюсом.

Мармурові стійки

Багато власників будинків віддають перевагу цьому матеріалу, коли обирають стійки. Хоча він пористий і потребує більше догляду.

Якщо ви шукаєте альтернативу, спробуйте білий кварцит. Він схожий на мармур, але міцніший.

Відкриті стелажі

На відкритих полицях справді збирається багато пилу. А проте, їх все одно часто вибирають. Відкриті полиці виглядають не так монотонно, як довгий ряд верхніх шаф. Їх можна цікаво задекорувати.



Відкриті полиці завжди будуть актуальні / Фото Ecostruct LLC

Паркетні підлоги

Справжнє дерево – це завжди красиво. До того ж це підвищує вартість вашого будинку під час продажу. Дерев'яна підлога також м'якша під ногами, ніж камінь або плитка.

Вбудована техніка

Вбудована техніка менш громіздка, ніж, скажімо, окремий великий холодильник. Це значно економить простір. Якщо ви думаєте, що вбудована техніка – це застаріло та нудно, то ви помиляєтесь. Такі рішення завжди будуть в моді.