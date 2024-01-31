Квартири суттєво подорожчали: на скільки зросли ціни на купівлю житла у Вінниці

У Вінниці середня вартість квартир зросла приблизно на 25% за останній рік. Проте кількість угод у 2023-му лише збільшилася, і аж у півтора раза.

Нерухомість подорожчала як на первинному, так і на вторинному ринках. Про це розповів власник одного з місцевих агентств нерухомості Олександр Берегельський.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Скільки коштують квартири у Вінниці

"Вінниця досить безпечне місто в сьогоднішніх реаліях і до того ж гроші, які заходять в економіку в цілому спочатку заходять на ринок нерухомості. Це пов'язано з зарплатнею військовим, іпотеки для військових і для інших категорій населення. Є виплати за загиблих солдат і ці виплати люди витрачають першочергово на купівлю нерухомості", – розповів Олександр Берегельський.

Власник агентства зазначив, що більшість покупців і продавців "прив'язані до долара". У цій валюті ціни зросли на 15 – 20% за минулий рік. На первинному ринку показник становить +15%, а на вторинному складає +20%.

Місцевий забудовник Сергій Коцага каже, ціни на нерухомість дуже залежать від вартості матеріалів для будівництва житла, палива, техніки, оплати робітникам тощо. До початку війни вартість квадратного метра становило близько 18 тисяч гривень, вже з 2022 року ціна поступово зросла до 27 тисяч гривень за квадрат.

Найбільший попит мають двокімнатні квартири, вартість яких коливається від 83 до 88 тисяч доларів.

"Однокімнатні квартири в новобудовах, якщо це спальні райони і центр міста, з ремонтом коштують 75 – 85 тисяч – це Вишенька, Слов'янка, Поділля. Чорнові продають за ціною в межах 45 – 50 тисяч залежно від квадратури і забудовника", – розповіла вінницька рієлторка Людмила Потапова.

Три найдорожчі міста за вартістю оренди квартир

Як повідомляє Мінфін, найдорожче орендувати житло буде в Ужгороді, хоча більшість українців назвали б Київ або Львів. За останній рік ціни там зросли на 46,2% – до 12 731 гривні.

Львів опинився на другому місці, де середня вартість підвищилася на 7,4% – до 11 789 гривень. Київ замикає трійку: оренда однокімнатної квартири у столиці обійдеться у 8 727 гривень. Це на 14,3% більше, ніж у 2023 році.