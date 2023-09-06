Ціни на житло в Болгарії: чи реально купити квартиру та скільки коштує "квадрат"

На початку 2022 року нерухомість у Болгарії точно була однією із найдоступніших. З часом ціни трохи зросли, але навіть попри це українцям вдається придбати там апартаменти.

У деяких містах і районах ціни зросли суттєво. Це пов'язано з низкою причин: висока інфляція, зростання вартості будівельних матеріалів, послуг, енергоносіїв, зарплат; підвищення попиту з боку місцевого населення та іноземців. Також не минув безслідно приїзд близько 164 тисяч українських біженців з початку повномасштабного вторгнення.

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Купівля житла в Болгарії: ситуація на ринку, ціни за "квадрат"

У першій половині 2023 року ціни залишалися на більш-менш однаковому рівні. Та зараз, під осінь, ринок знову пожвавився. Зокрема, з'явилося багато пропозицій на продаж житла.

Практика показує, що у вересні та жовтні у нас бум продажу курортних квартир, які після сезону знову з'являються у продажу. Загалом, на мою думку, ціни до кінця року не зростатимуть, проте, точно не знижуватимуться,

– каже власниця агенції закордонної нерухомості VRC Ukraine.

Експертка вважає, що зараз оптимальний час купити квартиру за невисоку ціну. Можна знайти варіанти вартістю до 80 тисяч євро, але треба поквапитись. Їх розкуповують дуже швидко.

Якщо говорити про ціну за "квадрат", то, наприклад, на Сонячному Березі він коштує в середньому 1 000 євро, у Heceбиpі – 900 євро, Πоморіє – 750 євро, Банско – 900 євро. Софія залишається найдорожчою – 1 500 євро за квадратний метр.

Найактивніше українці купують житло у Софії, Варні, а також у курортних локаціях – Золоті піски, Сонячний берег, Светий Влас та Несебир. Варто зазначити, що ціни там доволі високі.

"У Варні ціни на однокімнатні квартири починаються від 80 тисяч євро, у Софії – можуть сягати і 120 тисяч євро, і навіть 200 тисяч", – розповіла експертка.