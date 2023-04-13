Квартири бізнес-класу: на що українці звертають увагу під час купівлі житла

Обираючи квартиру, українці звертають увагу на певні критерії. Більш ніж третина покупців, які хочуть придбати житло бізнес-класу, дослухаються до рекомендацій попередніх інвесторів.

Найперше людей цікавлять квартири в готових будинках та квартири з ремонтом від девелопера. Важливими для остаточного рішення залишаються питання поліфункціональної інфраструктури та темпи будівельних робіт на майданчику.

Про це стало відомо з аналітичного звіту, який підготували фахівці групи компаній DIM, передає 24 Канал. Спеціалісти досліджували реальний та відкладений попит на ринку нерухомості.

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На що звертають увагу покупці квартир бізнес-класу

Близько 40% нових угод протягом 2022 року відбулись за рекомендацією попередніх інвесторів, людей, яким довіряють. Ще 30% сформували відкладений попит від тих, хто вже знайомий з продуктом та брендом, та 30% – зовсім нова аудиторія,

– розповідає концептологиня групи компаній DIM Альона Піскунова.

За спостереженнями аналітиків, пріоритетом для покупців в бізнес-сегменті для постійного проживання є квартири з двома або трьома спальнями (близько 60% угод). Ці клієнти звертають увагу й на наявність терас та панорамних вікон.

Також важливим фактором залишається безпека, наприклад, закрита територія, відеонагляд, система контролю доступу, фізична охорона.

За містом актуальним залишається запит на екоскладову: наявність водойми на території та можливість організувати активне дозвілля, якість питної води тощо.

У компанії кажуть, що зараз також зросли запити на розтермінування платежів – понад 70% угод з першим внеском від 30%. Це пов'язано зі складною економічною ситуацією в країні. Люди не хочуть фінансово обтяжувати себе та ризикувати великими коштами, якщо темпи будівництва зменшаться.