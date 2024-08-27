"Не живе, а виживає": дівчина показала свою квартиру площею 9 квадратів у Парижі

Блогерка Наталія Вега здивувала глядачів, показавши свою крихітну квартиру в Парижі. Як студентка вона наразі не може орендувати комфортне житло, тому винаймає помешкання на 9 квадратних метрів.

Дівчина переїхала з рідного Перу до Парижа в грудні 2021 року. Вона почала розповідати про своє життя у Франції в інстаграмі й зібрала аудиторію в понад 60 тисяч підписників. в Одному з останніх роликів – огляд крихітної квартири.

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Як блогерка живе у крихітній квартирі

На відео можна побачити двоспальне ліжко, притиснуте до стіни, два столики, крихітний диван, невелику шафу для одягу. Також у квартирі є маленька кухня та крихітна ванна кімната.

Дівчині довелося використати кожен сантиметр простору, щоб помістити в одну кімнату все необхідне. Зокрема, через брак місця вона використовує кухонну стійку як письмовий стіл.

Огляд квартири: дивіться відео

Користувачі мережі почали ділитися своїми думками щодо помешкання площею 9 квадратів. Дехто був приголомшений і назвав квартиру комірчиною:

Це не квартира, а комірчина Гаррі Поттера !;

!; У камері смертників у Норвегії живеться у 5 разів краще, ніж тут;

Я також думаю, що в тюремній камері більше місця;

Вона не живе в Парижі, вона там виживає ;

; Люди переїжджають з країн 3-го світу в розвинені країни, щоб жити, як у країнах 3-го світу;

Величезна повага за те, що ви наважилися показати свою квартиру;

Респект дівчині! Нарешті в інтернеті хтось показав реальність.

Як розповідала Наталія, за місяць проживання у цій квартирі вона платить 530 доларів, тобто приблизно 22 тисячі гривень.