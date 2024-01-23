Спальня, у якій є все: у Лондоні здають в оренду особливу квартиру за низькою ціною

У Лондоні можна орендувати однокімнатну квартиру за вигідною ціною, проте є певні "але". Майже все, що потрібне для проживання, власники помістили в одному приміщенні.

Квартира-студія розташована в північному районі міста Ноел Парк. В оголошенні її описують як "чудове співвідношення ціни та якості".

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Квартира з одною кімнатою, у якій можна робити все

У квартирі є лише два приміщення – кімната й туалет. Відтак в одному житловому приміщенні облаштували спальну та кухонну зони, а також душову кабіну. Так, це означає, що орендар повинен їсти, спати і приймати душ в одній кімнаті.

"Британці, які бажають одним оком стежити за плитою, одночасно швидко приймаючи душ, можливо, тепер знайшли нерухомість своєї мрії", – жартують місцеві журналісти.

На фото видно, що кухонна раковина й мініплита розташовані за кілька сантиметрів від ліжка, а далі стоїть душова кабіна. Також у кімнаті є шафа та пральна машина.

Кухонний куточок і душова кабіна в спальні / Фото Jam Press

Що стосується орендної плати, то вона досить низька – лише 899 фунтів стерлінгів на місяць (враховуючи, що це столиця Британії). У вартість входить користування газом, електрикою та Wi-Fi. Окремо треба буде оплачувати рахунки за воду та комунальний податок.

В оголошенні зазначають, що квартира розташована в спокійному та вигідному місці. Зовсім поруч є торговий центр, а до станції метро йти 5 хвилин.