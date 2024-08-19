Найдешевша квартира в Києві: скільки коштує житло на цоколі в хрущовці

У Києві квартири за найнижчими цінами пропонують у старому житловому фонді. Зокрема, найдешевше помешкання столиці розташоване на цокольному поверсі хрущовки.

У Солом'янському районі продають крихітну квартиру площею менш ніж 25 квадратів. Це найдешевша серед квартир, які мають кухню та приватний санвузол.

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Скільки коштує найдешевша квартира в Києві

Житло продають за 20,5 тисячі доларів. Квартира розташована недалеко від метро Берестейська.

Продам квартиру на цокольному поверсі (не підвал) з вікнами у двір, високою стелею (2,8) та досить якісним ремонтом та побутовою технікою, а саме пральна машина, склокерамічна плита, витяжка, тепла підлога по усій квартирі, бойлер, сучасний телевізор тощо,

– мовиться в оголошенні.

Кухня, спальня та туалет / Фото Obozrevatel

Найімовірніше, це апартаменти, а не повноцінна квартира. І розташовані вони на нежитловому поверсі.

Згідно з Державними будівельними нормами, мінімальна площа квартири має складати від 30 квадратів. Тому квартирою це помешкання назвати справді складно.

Варто зазначити, що в Києві досить часто пропонують житло площею до 30 квадратів. Помешкання на 20 квадратів без ремонту або на цокольному поверсі в середньому так і коштують – від 21 до 24 тисяч доларів.