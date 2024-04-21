У замку імператриці Єлизавети продають дворівневу квартиру: скільки вона коштує

У Німеччині продають дворівневу квартиру в старовинному замку Поссенхофен. Будівля відома тим, що там жила відома австрійська імператриця Єлизавета Баварська, яку вважали найкрасивішою жінкою у світі.

Принцеса, яка більше відома як Сіссі, провела в цьому замку дитинство і юність. Згодом вона часто приїжджала туди відпочивати, вже будучи імператрицею. Дворівневу квартиру в замку вирішили продати за 5,2 мільйона євро.

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У квартирі аж п'ять спалень, а дизайн у класичному стилі

До дворівневого помешкання ведуть внутрішні парадні сходи з дерев'яними різьбленими поручнями і червоними килимовими доріжками. Загальна площа квартири становить 270 квадратних метрів. Вона займає увесь третій поверх старовинного замку.

Парадні сходи з червоними килимами / Фото RIEDEL Immobilien GmbH

У квартирі є п'ять кімнат, три спальні, три ванні кімнати, два балкони і кілька інших приміщень. В одній зі спалень навіть збереглася оригінальна кругла піч з білим кахлем часів принцеси Сіссі. Стелі прикрашені ліпниною, а підлога зроблена з художнього паркету з цінних порід дерева.

Місце для відпочинку / Фото RIEDEL Immobilien GmbH

Найпросторішою кімнатою є так званий Великий салон площею 59 квадратних метрів. З вікон приміщення відкривається вигляд на парк, озеро та засніжені Альпи. З Великого салону є вихід до Малого салону або їдальні та прилеглої до неї кухні, а також до балкона.

Варто зазначити, що разом із квартирою власник купує суттєві витрати на її утримання – це 3074 євро разом з опаленням.